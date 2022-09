KOALISHON TA VIOLÁ PRINSIPIONAN DI BON GOBERNASHON I TA SKONDE BERDAT PA PUEBLO

Gezaghèber tampoko ta sali liber

Kralendijk 19 di sèptèmber, 2022 – Djamars 13 di sèptèmber último e koalishon MPB/UPB a demonstrá di no ta interesá pa aktua konforme prinsipionan di bon gobernashon i ademas ta skonde bèrdat pa pueblo. Gezaghèber ta kere ku dor di pone ratifikashon di e rapòrtnan komo dokumento konfidensial na votashon e ta sali liber for di e debakel aki.

Komo miembro di Konseho Insular ami Daisy Coffie no por keda sin remarká lo siguiente. Durante reunion di komishon fiho B&O a keda palabrá entre tur e kuater frakshonnan ku no por a trata e di tres kambio di presupuesto 2022, i sigur no e alokashon di kasi 7 mion dòler repartí riba 15 proyekto ya ku no tabatin ningun splikashon ni motivashon di e gastunan aki. A suspendé e reunion pa duna Kolegio Ehekutivo e oportunidat pa bin ku dokumentunan pa sostené e kambionan solisitá. Ku eksepshon di 2 dokumentu di parti di diputado Nina den Heyer i unu di parti di diputado Hennyson Thielman, Konseho Insular no a risibí e dokumentonan solisitá. Un intento di mi parti pa trata e puntonan di diputado Nina den Heyer i esun di diputado Thielman mas esun di 4 shen mil pa maneho di sushi, esta Selibon, no a haña sosten. E úniko reakshon di parti di koalishon tabata ku den sala di reunion di Konseho Insular ta mayoria ta disidí. Hasta grefir a mustra ku e punto aki di akuerdo ku e reunion di komishon fiho no ta kla pa tratamentu.

Loke mi ta lamentá ta ku Sr. Gezaghèber no a hasi uzo di su derecho di duna konseho den Konseho Insular i mustra ku e prosedura no tabata korekto. I ora a yega tratamentu di e punto por a tuma nota klaramente kon e mayoria a konspirá pa mata demokrasia ora ku lider di frakshon di UPB a proponé solamente 10 i 5 minüt pa frakshon hiba palabra riba un presupuesto ku ta bai uza 7 mion dòler di pueblo sin ningun motivashon.

I loke mi a ekspektá for di komienso di e reunion a bira realidat: e reunion a kue un buèlta di tal forma ku a bira imposibel pa Konseho Insular por a hiba un debate sano. Pe motibu aki i mirando ku mi aporte den e reunion aki ta invano, mi persona a opta pa bandoná sala i a sigui e reunion via medio sosial. Pero e reunion tabata asina bruá ku ni esnan sintá den e sala ni esnan ku tabata sigui e reunion via medionan sosial no por a sigui e reunion mas. E kulminashon a yega ora ku diputado Kroon tratando di duna splikashon riba 2.1 mion pa drecha kaminda a kuminsá papia di un plan pero no por a presentá ningun plan. Tabata e propio lider di frakshon di UPB, mirando ku tabata un reunion totalmente for di sla ku a lanta i pidi pa skòrs e reunion te ora Kolegio Ehekutivo bin ku plan i dokumentunan pa sostené e kambio kaminda ke bai usa 7 mion dòler. Pa kaba di korona e obra, ora ku mester a trata konfidensialidat di e tres rapòrtnan, esta di Bonlab, di rotònde i di Sunset Beach Resort (Chogogo) tur e sinku miembronan di koalishon a vota na fabor pa tene e rapòrtnan aki sekreto pa pueblo. Niun di e sinku miembronan aki a motivá pakiko nan lo ke tene e rapòrtnan sekreto i tapa e bèrdat pa pueblo no haña sa kiko a pasa. Sr. Gezaghèber tambe ta laba su man lubidando ku e tin un ròl di supervishon pa bon gobernashon i transparensia. Un bèrgwensa kon koalishon apesar di ta kana papia ku nan ta hiba polítika nobo i transparente, den práktika ta sigui hiba e mesun polítika bieu i antikuá i tapa tur loke pueblo mester sa. Ta kiko tin di skonde, ta ken tin menshoná den e tres rapòrtnan ei ku a violá nos lei- i reglanan. Pakiko pueblo no mag sa kiko a pasa. Na Bonlab tin 15 mama i tata di famia ku ta na punto di pèrdè nan trabou na yanüari 2023. Na Chogogo pueblo ke sa kiko Sr. gezaghèber i diputado Sr. Kroon a primintí e desaroyadónan i di e rotònde pueblo ke sa ken i riba òrdu di ken a kambia e pintura original ku a pone ku mester a kibra e rotònde ku a kosta 800 mil dòler. Tin un dicho ku ta bisa, maske kon lihé mentira ta kere ku e ta, bèrdat semper lo alkans’é. Na mart 2023 lo ta na e pueblo votadó pa disidí ku lo keda sigui sostené e forma di goberná i representá pueblo aki òf ta bai pa un kambio i un diferensia.