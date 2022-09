Day: Djamars Djárason Djaweps Djabièrnè Djasabra

áwaseru aislá

áwaseru ku welek ku bos aislá

parsialmente nublá

áwaseru aislá

áwaseru aislá Rain probability: 20% 20% 0% 20% 40% High: 33ºC / 91ºF 36ºC / 97ºF 35ºC / 95ºF 34ºC / 93ºF 34ºC / 93ºF Low: 25ºC / 77ºF 26ºC / 79ºF 27ºC / 81ºF 27ºC / 81ºF 27ºC / 81ºF Sunrise time: 06:25 06:25 06:25 06:25 06:25 Sunset time: 18:33 18:32 18:32 18:32 18:30 Wave heigth (meters): 0.5 – 1 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3 0.2 – 0.3

Pronóstiko

Pronóstiko di tempu pa Kòrsou i bisindario bálido te djárason mainta 06:00 o.l., 21 di sèptèmber 2022.

Kompilá: djamars 20 di sèptèmber 2022, 05:00 o.l. (09:00 UTC).



Tempu: Shelu lo varia di tiki nublá te hopi nublá ku chèns pa algun yobida kompañá pa welek i bos den transkurso di djárason mardugá.

Temperatura máksimo lo alkansá 33ºC i temperatura mínimo 25ºC.

Solo ta sali 06:25 i ta baha 18:33 o.l.

Bientu: For di direkshon variá i suak te moderá; forsa 1 te 3 (1 te 19 km/ora, 1 te 10 nudo). Durante áwaseru fuerte, ráfaga moderá te posiblemente fuerte; forsa 4 te 6 (20 te 50 km/ora, 11 te 27 nudo).

Situashon general: E siklon tropikal Fiona, su influensia riba e atmósfera regional ta birando poulatinamente ménos sigun ku esaki ta sali for di e área Karibense durante e próksimo 24 ora. Apesar di esaki, e lo sigui sòru pa un régimen di bientu suak i for di diferente direkshon a traves di nos área. Pa tantu, e kombinashon tiki bientu, airu kaluroso i húmedo lo aportá na un sensashon di kalor sofokante durante di dia. Es mas, kondishon atmosfériko lo sigui faborabel pa desaroyo di nubianan signifikante ku chèns pa algun áwaseru kompaña pa aktividat welek i bos. Mas aleu, un área di preshon abou situá riba Oseano Atlántiko, tin na e momentu nan aki 40% chèns pa sigui desaroyá den un siklon tropikal durante próksimo 5 dianan. E sistema aki ta move den un direkshon wèst nortwèst i lo pasa djis nort di islanan ABC durante e di dos mitar di e siman aki. Esaki lo trese momentu nan di yobida un biaha mas riba nos isla i bisindario.



Kondishon di laman: Trankil te moderá ku altura di olanan entre 0.5 te 1.5 meter (2 te 5 pia). Na kosta sùit i wèst laman lo ta mas brutu ku normal dor di e fluho temporalmente for di sùit-west.

Sistemanan tropikal signifikante: Orkan Fiona ku ta sigui fortifiká su mes i ta for di awe mardugá un orkan mayor di kategoria 3, ta sigui move den un direkshon nort-nort wèst alehando su mes poko poko for di e área Karibense. Orkan Fiona, no ta forma un menasa pa islanan ABC.

Fenómeno spesial: Ningun.

Perspektiva te djaweps mainta: Ta antisipá momento nan ku áwaseru i welek ku bos, miéntras e forsa di bientu ta sigui suak.

Meteorólogo: Correa.