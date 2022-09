Karta Quincy Girigorie dirigi na Hulanda en kuadro ku e tema

Na: Presidente di Komishon fiho di ‘Binnenlandse Zaken’ di Tweede Kamer Hulandes

Sra. Kiki Hagen

Minister di ‘Binnenlandse Zaken i Koninkrijksrelaties’

Su Ekselensia sra Hanke Bruins Slot

Sekretario di Estado di ‘Binnenlandse Zaken’, Relashonnan den Reino i Digitalisashon,

Su Ekselensia sra Alexandra Van Huffelen

Kòrsou, 20 sèptèmber 2022

Tópiko: Laga nos atendé huntu debidamente ku historia di sklabitut i krea un futuro nobo den Reino Hulandes.

Ekselensia, apresiabel presidente,

Pa medio di esaki suskrito ta dirigí su mes na boso despues di boso bishita resien na Kòrsou i e diferente kombersashonnan interesante i profundo ku nos a hibá na e okashon aki. Durante e luna di ougùstùs i sèptèmber último, Kòrsou a risibí bishita di representantenan di Tweede Kamer i despues tambe di gobièrnu Hulandes. E bishita aki tabata den kuadro di e proseso ku a wòrdu inisiá a base di e rapòrt “Ketenen van het Verleden” ku a wòrdu traha riba petishon di èks Minister di Binnenlandse Zaken i Koninkrijksrelaties di Hulanda sra Kajsa Ollongren.

E rapòrt aki ta papia palabra kla. Ta importante pa estado Hulandes atendé porfin di manera digno ku e ròl ku e tabatin den e negoshi di sklabitut i tambe ku esaki su konsekuensianan te ku e dia di awe den komunidat Hulandes, pero mas aun den e Islanan Karibense di Reino, ku estado Hulandes mester pidi diskulpa pa esaki i mester traha realmente na restourashon di e konsekuensianan di su akshonnan.

Siendo suskrito su mes un di e míles di desendientenan direkto di esnan sklabisá den e komunidat di Kòrsou, mi a nase, wòrdu formá i ta biba den un komunidat kaminda un parti supstansial di su pueblo ta konsistí di desendientenan direkto di esnan sklabisá. Rekonosementu di parti di estado Hulandes di su ròl den sklabitut i diskulpa pa esaki, ta na mi opinion e promé paso real riba e ruta di restourashon i igualdat. Komo tal, durante di e promé bishita di e delegashon di e komishon fiho di Asuntunan Interno di Parlamento Hulandes, tabata importante pa mi komprondé e intenshon real di e bishita. Tabata importante pa nos topa otro na promé lugá komo hende, pa despues nos atendé e tema delikado, pero sumamente importante aki riba plataforma polítiko.

Komo lider polítiko di PAR, mi ta rekonosé tambe na nòmber di nos Frakshon, e balor di e kòmbersashonnan hibá i e echo ku nan ta señalá un kambio positivo na ‘Politiek Den Haag’ pa loke ta trata asumí e responsabilidat ku Hulanda tin pa su ròl den e negoshi di sklabitut. Por sierto, mundialmente paisnan ta rekonosiendo ku esaki ta(bata) un krímen kontra humanidat ku tin su konsekuensianan te awe. Pa loke ta trata Reino Hulandes, efektonan di sklabitut ta bisto den e komunidat Hulandes, pero tin raisnan aun mas profundo den e bida diario di e islanan Karibense di Reino Hulandes i Sürnam. Nos no por lubidá ku ta einan, e aktonan di mas horendo di sklabitut a tuma lugá. E rekomendashonnan di e rapòrt tambe ta stret. Estado Hulandes mester rekonosé su fayo i responsabilidat, pidi diskulpa pa esaki i traha na restourashon di e konsekuensianan di sklabitut den Reino Hulandes.

Frakshon di PAR ta ekspresá su rekonosementu pa e echo ku tantu e delegashonnan di e komishon fiho di Asuntunan Interno di Parlamento Hulandes, komo e delegashon di Minister Bruins Slot i Sekretario di Estado Van Huffelen a tuma tempu pa dialogá ku un delegashon di Parlamento di Kòrsou riba e tema aki. Tabata kombersashonnan di balor agregá i nos ta konfia ku nan a aportá na un mihó konosementu i komprondementu di e efektonan di sklabitut den nos komunidat te dia di awe. Realidat ta ku e periodo aki ta forma un parti di nos historia, ku komo pueblo nos mester a prosesá, p’asina nos por a bira e pueblo orguyoso, fuerte i resiliente ku nos ta awe.

Nos tin di rekonosé sinembargo, ku e proseso di desaroyo di identidat kultural, sosial i nashonal di e islanan karibense di Reino ta leu for di kla. E bishitanan di e komishon di Tweede Kamer i di Minister i Sekretario di Estado di BZK, ta demostrá porfin un deseo i apertura na Hulanda pa dialogá riba i atendé ku e tema delikado pero sumamente importante den Reino aki. Enfrentá e pasado di sklabitut den Reino Hulandes i atendé ku su efektonan profundo den presente (sanashon) ta imperativo pa Reino Hulandes por wak dilanti riba un “futuro nobo” ku ta realmente basá riba igualdat real.

Suskrito ta di opinion ku no ta un kasualidat ku e konsenshi kresiente na Hulanda riba su su ròl den sklabitut i su efektonan te awe den diskriminashon di hendenan di koló di desendensia Afrikano, ta tumando lugá na e mesun momentu ku temanan manera “e balor i futuro di Reino Hulandes”, outonomia, relashonnan den Reino i e “resiliensia i kresementu di e pueblo di e islanan Karibense di Reino” ta na diskushon. No ta pòrnada, durante un Rueda di Prensa den inisio di kombersashonnan riba sosten di likides na Mei 2020, mi persona, e tempu ei den e ròl di Minister di Asuntunan General a.i. a deklará públikamente ku e forma di atendé di Hulanda tabata un “abusu di poder” i ku ta nesesario pa nos papia profundamente riba kon nos lo sigui atendé ku otro den Reino Hulandes.

Ta un realidat ku e ambiente inisial den e kòmbersashonnan den kuadro di e sosten di likides tabata unu di “take it or leave it”, den kua no a wòrdu duná oportunidat na Kòrsou pa duna un aporte konstruktivo na medidanan mas adekuá ku lo tabatin ménos impakto negativo riba nos komunidat kompletu. Esaki lo tabata e forma korekto pa implementá e esensia real di igualdat. E rekorte di 12.5% riba e pakete laboral di trahadónan den sektor públiko, ta un ehèmpel klásiko di e forma ku a imponé medidanan sin partisipashon igual di gobièrnu di Kòrsou.

Konosé nos pasado lo yuda nos komprondé nos presente mihó[1].

Na e dicho aki lo mi añadí, ku konosementu di nos pasado i komprondementu di nos presente, lo yuda nos pa tuma pasonan konkreto pa krea un mihó futuro.

Frakshon di PAR ta konvensí, ku atendé ku e pasado di sklabitut den Reino Hulandes i su efektonan, kombiná ku kolonialismo i su efektonan, lo yuda nos mira e konsepto di igualdat (gelijkheid en gelijkwaardigheid) den nos relashonnan den Reino na un forma diferente i lo yuda nos pa krea un futuro nobo den Reino Hulandes den kua realmente e igualdat di kada habitante di Reino Hulandes i un apresio mutuo real ta para sentral. Igualdat den balor humano i igualdat den oportunidat di desaroyo ta temanan ku mester ta pará sentral den e diskushonnan riba e balor di Reino Hulandes, su futuro i kon nos lo sigui atendé ku otro den esaki.

Frakshon di PAR ta reiterá nos konvikshon ku un relashon fuerte i un koperashon estrecho den Reino Hulandes ta un kondishon importante pa desaroyo salú di kada miembro di komunidat di Kòrsou. Ta e deseo aki di nos pueblo a keda ekspresá den aña 1993 i 2005. Komo tal, nos Frakshon ta dispuesto na duna nos aporte na e proseso importante aki di (sigui) dialogá riba i e pasado di sklabitut den Reino Hulandes, su efektonan te awe den nos komunidatnan Karibense, pa asina yega huntu na un forma hustu i korekto di restourá e daño kousá i krea igualdat real den Reino Hulandes.

Echo ta, ku ta tarea di gobièrnu i representantenan di kada pais pa karga nan propio responsabilidat pa krea e mihó futuro pa su abitantenan. Komo tal ningun esfuerso pa restourashon real, lo NO ta efektivo sin embolbimentu debí di gobièrnu i representantenan di e pueblo di Kòrsou.

Na nòmber di Frakshon di PAR den Parlamento di Kòrsou,

Quincy Girigorie

Lider Polítiko i Lider di Frakshon

[1] E sientífiko Carl Sagan “You have to know the past to understand the present[1]”.