Toespraken Installatiezitting ARUBA 16 September 2022

Toespraak waarnemend Procureur-generaal (wnd. PG) mr. Patrick van der Biezen ter

gelegenheid van de buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie ter

gelegenheid van de installatie van mrs. T.A.M. Tijhuis, W.C.E. Winfield en J.A. van

Voorthuizen en tot de herinstallatie van mrs. A.J. Martijn en U.I.D. Luydens, tot leden van het

Gemeenschappelijk Hof.

Noord, 16 september 2022

Excellenties,

De Gouverneur,

De Minister-President

De minister van Justitie,

De voorzitter van de Staten

Militaire, consulaire en burgerlijke autoriteiten,

Leden van de Balie en het Notariaat

Collega’s en medewerkers van het Gerecht en het Parket,

dames en heren,

Bon tardi,

Het is voor mij een eer en een waar genoegen om de zojuist geïnstalleerde rechters mevrouw

Tijhuis, de heer Winfield en de heer Van Voorthuizen te mogen feliciteren met hun installatie.

Voor rechters mevrouw Martijn en mevrouw Luydens geldt dat zij als reeds in het verleden

geïnstalleerde leden van het Hof, vandaag wederom geïnstalleerd zijn maar dan als vanuit

Curaçao permanent naar Aruba overgeplaatste leden van het Hof. Dit laatste maakt deze

buitengewone zitting van het Gemeenschappelijk Hof extra feestelijk. Aruba krijgt niet één, maar

twee Arubaanse rechters erbij. Señora Martijn y señora Luydens, bon bini bek na cas y masha

pabien!

Een installatiezitting of presentatiezitting is voor alle betrokkenen een feestelijke gelegenheid.

Het is gebruikelijk bij gelegenheid van zo’n feestelijke zitting dat de PG iets zegt over een

onderwerp dat voor het openbaar ministerie van belang is.

Vandaag wil ik – net als de president van het Hof, en dat is niet helemaal toevallig – iets zeggen

over de pers en de media.

Naast de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht uit de Trias Politica van

Montesquieu, wordt de pers ook wel als de vierde macht aangeduid. Het Europees Hof voor de

Rechten van de Mens (EHRM) heeft de pers dikwijls een “publieke waakhond” genoemd. De

pers speelt zonder meer een cruciale rol in onze democratische samenleving. Zij heeft tot taak

om maatschappelijke misstanden aan te kaarten. Verder is het de pers die ervoor moet zorgen dat

de samenleving juiste en betrouwbare informatie ontvangt. De rol van communicatiekanaal geeft

de pers dus een machtige sluisfunctie.

Het openbaar ministerie is zich zeer goed bewust van de belangrijke rol die de pers heeft. Door

misstanden aan het daglicht te brengen, levert de pers een belangrijke bijdrage aan een veilige en

rechtvaardige samenleving.

Ook het openbaar ministerie, samen met de politie en andere opsporingsinstanties, heeft de

verantwoordelijkheid om een effectieve bijdrage te leveren aan een veilige en rechtvaardige

samenleving. Om dit waar te kunnen maken dienen onze interventies zichtbaar, merkbaar en

herkenbaar te zijn voor slachtoffers, daders en hun omgeving. Het openbaar ministerie, de politie

en andere opsporingsinstanties moeten daarbij open zijn over hun afwegingen. Het uitgangspunt

van het openbaar ministerie, de politie en andere opsporingsinstanties is dat wij actief en gericht

voorlichting aan de samenleving geven. De samenleving heeft immers recht op juiste en tijdige

informatie over het werk van het openbaar ministerie in het algemeen en over de ontwikkelingen

in concrete (opsporings)onderzoeken en strafzaken in het bijzonder.

Regelmatig wordt door het openbaar ministerie op facebook of op de website gepubliceerd welke

onderzoeken wij aan het doen zijn. Ook informeren wij via die kanalen het publiek of in het

kader van die onderzoeken verdachten zijn aangehouden dan wel doorzoekingen zijn verricht.

Het openbaar ministerie streeft naar een integere, objectieve, onpartijdige en zo volledig

mogelijke informatieverstrekking aan het publiek. Daarbij geldt als uitgangspunt dat aan alle

media een gelijke kans wordt geboden tegelijkertijd over dezelfde informatie te beschikken.

Bij voorlichting over (opsporings)onderzoeken en strafzaken is het van groot belang dat de juiste

balans wordt gevonden tussen openheid en transparantie enerzijds en de belangen van een

eerlijke procesgang, het opsporingsbelang en de privacy van betrokkenen anderzijds. Het

openbaar ministerie heeft ook de opdracht om toe te zien op het waarborgen van die belangen,

waarbij de rollen van de rechter en de advocaat worden gerespecteerd. Dit betekent dan ook dat

in ieder geval een belangenafweging dient te worden gemaakt tussen enerzijds openheid en

transparantie en anderzijds het onderzoeksbelang. Het uitgangspunt hierbij is: transparantie

wanneer het mogelijk is en terughoudendheid wanneer het nodig is.

Bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten en verdachten is de waarheidsvinding de

primaire taak en het uiteindelijke doel. Het verstrekken van informatie aan de media kan het

onderzoek naar de ware toedracht schaden, daarom kan het onderzoeksbelang een reden zijn om

bepaalde informatie gedurende een bepaalde periode niet of niet volledig openbaar te maken.

Als publieke waakhond, in het bezit van de machtige sluisfunctie zoals eerder aangehaald, draagt

de pers een autonome en ook zware verantwoordelijkheid over wat voor soort informatie zij aan

het publiek verstrekken en hoe zij dat doen.

Criminaliteit in het algemeen is een onderwerp waarover graag wordt geschreven en

gepubliceerd. En het publiek leest ook graag over criminaliteit. In het huidige tijdperk wordt niet

veel meer geschreven, maar worden eerder video’s en foto’s gemaakt. Beelden die het publiek

graag en veel tot zich neemt. Hoe verhoudt dit zich echter tot de onschuldpresumptie? Ligt trial

by media dan niet op de loer? En hoe zit het met de belangen van slachtoffers en/of

nabestaanden? En de belangen van hulpverleners of handhavers wiens beelden en uitspraken

ongevraagd via social media en het internet verspreid worden?

Allemaal vragen om bij stil te staan, maar vandaag is niet de gelegenheid om dat te doen. Wel

wil ik, namens het openbaar ministerie, het volgende meegeven. Onschuldpresumptie is een

norm primair bedoeld voor de autoriteiten, in het bijzonder voor de officier van justitie en

uiteraard de rechter. Ik meen echter dat de pers en media ook hun verantwoordelijkheid hierin

mogen en kunnen nemen en dus uiterst behoedzaam behoren om te gaan met hun “macht”.

Respect voor de medemens siert ons allemaal, tenslotte.

Mijnheer de president, dank u voor het woord en u allen dank voor uw aandacht.

Like this: Like Loading...