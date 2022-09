Humphrey Junior Wout ta djòin MPB – Humphrey Junior Wout sluit zich aan bij de MPB

Humphrey Junior Wout ta djòin MPB

Humphrey Jr. Wout mihó konosí komo Junny Wout ta djòin MPB i ta kanando e trayekto di preparashon pa subi lista i partisipá na elekshon di Konseho Insular 15 di mart 2023. Junny ta un persona nasé na Rincon ku despues di su estudio eskolar a traha den sektor atministrativo i despues servisio di duana.

E ta motivá su desishon manera ta sigui: “Mi ta un persona ku semper ta trata di ‘transformá tragedia den triunfo’. Mi ta kere firme ku e kaminda di bida di tur dia den tur su fasetanan por trese felisidat pa nos. No solamente e destinashon.”

“Mi a djòin polítika dor ku mi no ke para na banda kritiká pero mi ke yuda positivamente den desaroyo di mi isla Bonaire. Mi a nase i a lanta den un famia sindikal i polítiko. Mi papa Humphrey Servandus Wout tabata respektivamente diputado, miembro di Konseho Insular i miembro di Staten di Antia den dékada ochenta. Promé ku esei e tabata embolbí den sindikalismo. E tabata presidente di AFBW.”



“Mi ta kere ku a bira tempu pa hóbennan ku idea i energia nobo duna nan aporte en grande pa yuda konstruí nos mes futuro i futuro di nos yunan. Ku mil amor mi ke pone mi skouder bou di e desaroyo ku a inisiá pa engrandesé Bonaire. Mi a skohe pa partido MPB paso mi ta mira e forma moderno, transparente i organisá di hiba polítika ku por sigui duna bienestar na pueblo di Bonaire.”



“Huntu ku MPB mi ta mira posibilidat grandi pa logra mi deseonan pa Bonaire ku ta un desaroyo ku ta kuadra ku nos prinsipionan i nos kultura, un desaroyo optimal di nos potensialnan i un desaroyo moderno ku ta kumpli ku nesesidatnan di tur ku ta biba na Bonaire pa asina por reina felisidat serka tur famia

Humphrey Junior Wout sluit zich aan bij de MPB

Humphrey Jr. Wout, bekend als Junny Wout, sluit zich aan bij de MPB; hij is zich aan het voorbereiden om kandidaat te worden op de MPB lijst voor de Eilandsraadverkiezingen van 15 maart 2023. Junny is geboren te Rincon en heeft na zijn schoolopleiding in de administratieve sector gewerkt om vervolgens bij de douane in dienst te treden.

“Ik ben iemand die altijd probeert om de tragediezijde van een voorval te transformeren naar de triomfzijde hiervan. Ik geloof heilig dat de route van het dagelijks leven in alle facetten voorspoed voor ons kan brengen. Niet alleen maar de bestemming.



“Ik heb me bij de MPB aangesloten doordat ik niet aan de kant wil blijven staan om alleen maar kritiek te leveren; echter, ik wil op positieve wijze samenwerken aan de ontwikkeling van mijn eiland Bonaire. Ik ben geboren en getogen in een gezin uit de vakbondswereld en uit de politieke beweging. Mijn vader is Humphrey Servandus Wout, die in de jaren tachtig respectievelijk gedeputeerde, lid van de Eilandsraad, en daarna parlementariër was in de Staten van Nederlandse Antillen. Daarvoor is hij betrokken geweest in de vakbondswereld. Hij was voorzitter van de AFBW.



“Ik geloof dat het tijd is geworden dat de jongeren met nieuwe ideeën en energie op grootse wijze hun bijdrage gaan leveren om aan onze eigen toekomst en aan die van onze kinderen te helpen bouwen. Met alle liefde wil ik mijn schouder zetten onder de ontwikkeling die is ingezet om Bonaire groot te maken. Ik heb de zijde van de MPB gekozen omdat ik bij deze beweging een moderne, transparante en georganiseerde wijze terugzie van politiek bedrijven, die bij kan blijven dragen aan het welzijn van de bevolking van Bonaire.



“Bij de MPB zie ik de mogelijkheid om mijn wensen voor Bonaire te realiseren die overeenkomen met onze principes en onze cultuur, een optimale ontwikkeling van onze mogelijkheden en tegelijkertijd een moderne ontwikkeling die overeenkomt met de behoeften van ons allen op Bonaire zodat in alle gezinnen voorspoed kan heersen.”