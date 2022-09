Uitspraak in de zaak Inex

WILLEMSTAD- Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao uitspraak gedaan

in de zaak tegen acht verdachten in het onderzoek Inex. Dit betrof een onderzoek naar de

inbraak in het politiebureau Rio Canario in oktober 2018, waarbij een grote hoeveelheid

verdovende middelen is weggenomen. Tijdens het onderzoek naar deze inbraak is ook de

verdenking ontstaan van betrokkenheid van de verdachten bij andere strafbare feiten.

Alle drie verdachten die voor de inbraak zijn vervolgd, waaronder een voormalige 33-jarige

politieagent van het KPC, zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij deze inbraak wegens

gebrek aan voldoende wettig bewijs. Naar het oordeel van het Gerecht worden de voor de

verdachten door een aantal anonieme bedreigde getuigen afgelegde belastende verklaringen

onvoldoende ondersteund door ander bewijsmateriaal.

Het Gerecht heeft de voormalige politieagent wel veroordeeld tot een gevangenisstraf van

zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 340 kilogram cocaïne, het handelen in

cocaïne en het verduisteren van zijn dienstwapen.

Vijf andere verdachten zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij drugshandel. Eén

verdachte tot een werkstraf van 100 uur en de andere vier verdachten tot gevangenisstraffen

variërend van zes tot vierentwintig maanden.

Twee broers van 27 en 21 jaar ten slotte zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie

respectievelijk zeven jaar wegens hun gezamenlijke betrokkenheid bij een zeer ernstige

bedreiging met een vuurwapen en het voorhanden hebben van vuurwapens. De jongste

broer is tevens veroordeeld voor de voorbereiding van het plegen van een moord,

drugshandel en oplichting van een verzekeringsmaatschappij.