Notisia di polis di djabièrnè 23 di sèptèmber te ku djárason 28 di sèptèmber 2022 / Politieberichten van vrijdag 23 september tot en met woensdag 28 september 2022

Notisia di polis di djabièrnè 23 di sèptèmber te ku djárason 28 di sèptèmber 2022

Detenshon pa violashon di lei di arma di kandela BES

Riba djadumingu 25 di sèptèmber alrededor di 02.40 or di atardi sentral di polis a risibí notifikashon tokante un hòmber ku probablemente tabatin un arma di kandela den su poseshon. Na momentu ku polis a yega na e sitio i a tuma nota di e sospechoso, e sospechoso a pura drenta un establesimentu di kuminda situá riba Kaya Dr. J.G. Hernandez. Polis a sigui e sospechoso paden. A listra e sospechoso pero no a enkontrá nada riba su persona. No opstante, polis por a mira den e imágen di vidio di seguridat di e establesimentu ku promé ku a listra e sospechoso, e tabata kana rònt na e parti di patras di e establesimentu. Despues di esaki, polis a realisá un búskeda kaminda a bin topa ku un arma di kandela. A detené un hòmber di inisial J.A.E. di 40 aña di edat en konekshon ku violashon di lei di arma di kandela BES.

Aksidente frontal entre dos outo

Riba djasabra 24 di sèptèmber alrededor di 1 or di atardi, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente entre dos outo ku a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. E outonan a dal frontal den otro despues di kua un di e outonan a bòltu riba su banda. No tabatin herido i a duna shofùr di un di e outonan but pa manehá sin reibeweis bálido i sin prueba di seguro.

Aksidente entre un outo i un quad

Den oranan di anochi, riba djasabra 24 di sèptèmber un aksidente entre un outo i un quad a tuma lugá riba Kaya Industria. Ambulans a transportá shofùr di e quad pa hospital pa tratamentu médiko. Un análisis di rosea a komprobá ku e shofùr di e outo tabata bou di influensia di alkohòl. A detené un hòmber di inisial F.G.A.N. di 44 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia di alkohòl.

Hit & Run

Riba djabièrnè 23 di sèptèmber alrededor di 07.20 or di mainta polis a risibí notifikashon tokante un hit & run. Dos outo tabata bèk pa sali for di un lugá di stashoná na momentu ku nan a dal den otro. Shofùr di un di e outonan a sali for di su outo i insultá shofùr di e otro outo i despues a sigui kore. E kaso ta bou di investigashon.

Aksidente entre un bùs i un baiskel

Den oranan di mainta, riba djamars 27 di sèptèmber un aksidente a tuma lugá entre un bùs i un baiskel riba Kaya Grandi. E siklista a a kedá herida na su kabes kabes. Ambulans a transportá e siklista pa hospital pa tratamentu médiko. Departamento di tráfiko ta sigui ku e investigashon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 23 september tot en met woensdag 28 september 2022

Aanhouding voor overtreding van de vuurwapenwet BES

Op zondag 25 september omstreeks 14:40 uur kreeg de politiecentrale een melding over een man die vermoedelijk in het bezit was van een vuurwapen. Toen de politie ter plaatse kwam en de verdachte zag, ging deze snel bij een horecagelegenheid aan de Kaya Dr. J.G. Hernandez naar binnen. De politie volgde de verdachte naar binnen waar deze werd gefouilleerd. Bij de fouillering werd niets aangetroffen. Wel kon de politie op de bewakingsbeelden van de horecagelegenheid zien dat de verdachte, voordat hij werd gefouilleerd, in het achterste gedeelte van de horecagelegenheid rondliep. Na het zien van de beelden voerde de politie een zoekactie uit waarbij een vuurwapen werd aangetroffen. De 40-jarige man met initialen J.A.E. werd aangehouden voor overtreding van de vuurwapenwet BES.

Frontale botsing tussen twee auto’s

Op zaterdag 24 september omstreeks 13:00 uur kreeg de politiecentrale melding over een aanrijding tussen twee auto’s die plaats vond op Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. De twee auto’s botsten frontaal tegen elkaar, waardoor één van de auto’s op zijn kant belandde. Niemand raakte gewond en de bestuurder van één de auto’s kreeg een bekeuring voor het rijden zonder geldig rijbewijs en zonder verzekeringsbewijs.

Aanrijding tussen een auto en een quad

In de avonduren van zaterdag 24 september omstreeks 19:45 uur vond een aanrijding tussen en auto en een quad plaats op de Kaya Industria. Een ambulance vervoerde de quadbestuurder naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Een blaastest stelde vast dat de bestuurder van de auto onder invloed van alcohol was. De 44-jarige man met initialen F.G.A.N. werd aangehouden voor het rijden onder invloed.

Hit & Run

Op vrijdag 23 september omstreeks 07:20 uur kreeg de politie melding van een hit & run. Twee voertuigen reden achteruit om een parkeerplaats te verlaten en botsten tegen elkaar. Een van de bestuurders stapte uit en beledigde de bestuurder van de andere auto en reed vervolgens weg. Het onderzoek in deze zaak loopt.

Aanrijding tussen een bus en een fiets

In de ochtenduren van dinsdag 27 september, vond een aanrijding tussen een bus en een fiets plaats op de Kaya Grandi. De fietser werd op het hoofd geraakt. De fietser werd met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor medische zorg. De verkeersafdeling doet verder onderzoek

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.