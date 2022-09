Debat over wonen

28 september 2022

De commissie voor Binnenlandse Zaken debatteert op donderdag 29 september van 13.00 tot 18.00 uur over wonen. Op de agenda staan onderwerpen als studentenhuisvesting, de huisvesting van vergunninghouders, de stand van de woningbouw en verschillende onderzoeken op het gebied van de volkshuisvesting. Het debat is te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komt voor het debat naar de Tweede Kamer.

Agenda uitgebreid

De agenda van het commissiedebat is op dinsdag 27 september 2022 tijdens de regeling van werkzaamheden nog uitgebreid. Verschillende fracties wilden een plenair debat over uitspraken van De Jonge over het migratiesaldo in Nederland. Besloten is uiteindelijk om ook dit onderwerp in het commissiedebat te behandelen. De Kamerleden hebben om een brief van de minister gevraagd waarin hij zijn standpunt uiteen zet.

Overzicht agendapunten

De agenda bevat 24 onderwerpen. Kijk hier voor een overzicht.