Notisia di polis di djabièrnè 30 di sèptèmber te ku djaluna 3 di òktober 2022 / Politieberichten van vrijdag 30 september tot en met maandag 3 oktober 2022

Notisia di polis di djabièrnè 30 di sèptèmber te ku djaluna 3 di òktober 2022

Ladronisia den negoshi situá na Kaya Korona

Den oranan di mardugá riba djaluna 3 di òktober un kaso di ladronisia a tuma lugá den un kompania situá riba Kaya Korona. E ladronnan a kousa daño konsiderabel na e edifisio i a bai ku un montante di sèn kèsh. E kaso ta bou di investigashon.

A evakuá habitantenan en konekshon ku un kònteiner na kandela

Riba djasabra 1 di òktober alrededor di 2.15 or di atardi sentral di polis a risibí notifikashon tokante un kònteiner di 20 pia ku tabata na kandela riba Kaya Anna. Komo ku e kandela a kousá hopi huma i e kònteiner tabata kontené opheto ku lo por kousa un eksploshon, a evakuá abitantenan na banda wèst di e kandela komo medida di seguridat. E kaso ta bou di investigashon.

Vehíkulo na kandela i un detenshon pa maltrato

Riba djasabra 1 òktober alrededor di 5.40 di mainta sentral di polis a risibí notifikashon tokante un vehíkulo na kandela den Centrumgebied. Brantwer a logra paga e kandela. Na e sitio tabata tin un grupo di hende den diskushon. Polis a purba kalma e situashon pero un di e personanan enbolbí a eskala e konflikto dor di dal un otro persona den kara. A detené un hòmber di inisial H.A.C. di 33 aña di edat en konekshon ku maltrato.

Detenshon pa maltrato ku arma

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 30 di sèptèmber sentral di polis a risibí notifikashon tokante un maltrato ku arma na Hanchi Amboina. E víktima a deklará ku e sospechoso a maltrat’é ku un kuchú despues ku e víktima a ninga pa duna e sospechoso un left. Ambulans a transportá e víktima pa hospital pa tratamentu médiko. A detené un hòmber di inisial B.A.G.A. di 27 aña di edat en konekshon ku maltrato ku un arma algun ratu despues riba Kaya Papa Cornes.

Detenshon pa violashon di Lei di Opio BES

Den oranan di mardugá riba djasabra promé di òktober durante patruya, agentenan a nota un interkambio sospechoso den un grupo di hende. Na momentu ku agentenan a aserka e grupo di hende pa investigá e situashon, nan a nota ku un di e sospechosonan a pone un opheto deskonosí bou di saya di un otro sospechoso, kual na su turno a benta e opheto den outo. Na momentu ku polis a bai investigá e opheto, a resultá ku esaki tabata kontené droga. A detené tur dos sospechoso; un muhé di ku inisial L.E.d.E. di 20 aña di edat i un hòmber di inisial E.S.T.T. di 29 aña di edat, en konekshon ku violashon di Lei di Opio BES.

Akshon di limpiesa di ‘beslag ruimte’(área ku ta kontené artíkulonan konfiská) di KPCN: por buska artíkulonan te ku 30 di òktober

Riba djabièrnè 4 di novèmber 2022 KPCN lo organisá un akshon di limpiesa di e área ku ta kontené artíkulonan konfiská (beslag ruimte) di warda di polis Playa. Ta trata di artíkulo òf vehíkulo pa kual tin un poder hudisial pa destruí i ku mester retirá for di tráfiko di forma adekuá.

Komo ku e orígen di sierto artíkulo i vehíkulo ta deskonosí, KPCN ta hasi un petishon na tur doño di artíkulo i vehíkulo konfiská pa mèldu via mail politie@politiecn.com, via telefòn na (+599) 715 8000 òf na warda di polis na Kaya Libertador Simon Bolivar 4. Komo doño mester mèldu ku un prueba di propiedat i mester kumpli ku e lei- i reglanan pa loke ta trata uso di e artíkulo òf vehíkulo. Por pensa riba por ehèmpel un reibeweis bálido i un prueba di seguro. Artíkulo i vehíkulo konfiská di kual e doñonan ta konosí pa KPCN, lo risibí un notifikashon pa esaki den e temporada benidero.

Lo destruí tur artíkulo i vehíkulo ku no a rekohé promé ku djadumingu, 30 di òktober 2022, den e akshon di limpiesa riba djabièrnè, 4 di novèmber 2022.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 30 september tot en met maandag 3 september 2022

Inbraak in een bedrijf aan de Kaya Korona

In de nachtelijke uren van maandag 3 oktober vond er een inbraak plaats in een bedrijf aan de Kaya Korona. De inbrekers veroorzaakten aanzienlijke schade aan het pand en hebben een geldbedrag meegenomen. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanhouding voor rijden onder de invloed

Op zondag 2 oktober omstreeks 23:00 uur kreeg de politie centrale melding over een verkeerd geparkeerde auto aan de Kaminda Jato Bako. Eenmaal ter plekke bleek de bestuurder in de auto te zitten en de politie merkte de bestuurder op als verdachte voor het rijden onder invloed van alcohol. Naar aanleiding hiervan heeft de politie een ademanalyse verricht waaruit bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. De 38-jarige man met de initialen M.A.P. is aangehouden met betrekking tot rijden onder de invloed.

Bewoners geëvacueerd in verband met container in brand

Op zaterdag 1 oktober omstreeks 14:15 kreeg de politie centrale melding over een container van 20 voet die in brand stond op de Kaya Anna. De brand veroorzaakte heel veel rook en de container bevatte voorwerpen die een explosie konden veroorzaken. Als veiligheidsmaatregel zijn bewoners aan de Westzijde van de brand geëvacueerd. De brandweer heeft de brand snel onder controle gekregen. Onderzoek in de zaak loopt.

Voertuig in brand en een aanhouding voor mishandeling

Op zaterdag 1 oktober omstreeks 05:40 kreeg de politie centrale melding van een voertuigbrand in het centrumgebied. De brandweer kon het vuur blussen. Ter plekke was er een groep mensen aan het discussiëren, de politie probeerde de situatie te kalmeren maar één van de betrokkenen heeft het conflict laten escaleren door iemand in het gezicht te slaan. Een 33-jarige man met de initialen H.A.C. is aan gehouden voor mishandeling.

Aanhouding voor mishandeling met een wapen

In de nachtelijke uren van vrijdag 30 september kreeg de politie centrale melding over een mishandeling met een wapen op Hanchi Amboina. Het slachtoffer verklaarde dat de verdachte hem met een mes had mishandeld nadat hij weigerde om hem een lift te geven en is vervolgens weg gegaan. De ambulance vervoerde het slachtoffer naar het ziekenhuis voor medische behandeling. Een 27-jarige man met de initialen B.A.G.A. is 10 minuten later op de Kaya Papa Cornes aangehouden met betrekking tot mishandeling met een wapen.

Aanhouding overtreding Opiumwet BES

In de nachtelijke uren van zaterdag 1 oktober heeft een patrouille tijdens een surveillance een verdachte uitwisseling gespot bij een groep mensen. Toen agenten de groep mensen naderden voor nadere inspectie zagen zij dat de ene verdachte een onbekend voorwerp onder de rok van de andere verdachte stopte, die dit voorwerp vervolgens in de auto gooide. Toen de politie het voorwerp ging inspecteren bleek het om illegale drugs te gaan. Beide verdachten, een 20-jarige vrouw met de initialen L.E.R. en een 29-jarige man met de initialen E.S.T.T., zijn aangehouden met betrekking tot het overtreden van de Opiumwet BES.

Opruimactie beslagruimte KPCN; goederen kunnen tot 30 oktober opgehaald worden

Het KPCN organiseert op vrijdag 04 november 2022 een opruimactie van de beslagruimte van het politiebureau. Het is mogelijk dat in verband hiermee goederen en voertuigen zullen worden vernietigd. Het gaat dan om goederen of voertuigen waarvoor een rechterlijke beslissing tot vernietiging bestaat en/of die onttrokken moeten worden aan het verkeer.

Van enkele in beslag genomen goederen en voertuigen is de zijn de eigenaren niet bekend. Om die reden roept het KPCN eenieder op waarvan goederen of voertuigen in beslag of bewaring genomen zijn, zich te melden via mail politie@politiecn.com , via telefoon (+599) 715 8000 of op het politiebureau op Kaya Libertador Simon Bolivar 4.

Als eigenaar dient u zich te melden met een eigendomsbewijs en dient u te voldoen aan alle wetten en regels omtrent het gebruik van uw voertuig of goed. Denk hierbij aan een geldig rijbewijs en bewijs van verzekering. De eigenaren van in bewaring genomen goederen en/of voertuigen die bekend zijn bij het KPCN, zullen de komende tijd ook bericht ontvangen.

Alle goederen en voertuigen die op zondag 30 oktober 2022 nog niet zijn opgehaald, worden in de schoonmaak van vrijdag 4 november 2022 vernietigd.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.