Notisia di polis di djárason 5 di òktober te ku djabièrnè 7 di òktober 2022 / Politieberichten van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2022

Notisia di polis di djárason 5 di òktober te ku djabièrnè 7 di òktober 2022

Outo ta kai riba shofùr despues di aksidente

Riba djabièrnè 7 di òktober den oranan trempan di mainta un aksidente a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Un vehíkulo a kore dal den un muraya i e impakto a saka e shofùr for di den e vehíkulo. Despues e vehíkulo a bòltu bin kai riba e shofùr. Polis, brantwer i ambulans a akudí na e sitio. Brantwer a logra kita e vehíkulo for di riba e shofùr. Despues ku a stabilisá e shofùr, ambulans a transport’é pa hospital pa tratamentu médiko.

Detenshon

Riba djabièrnè 7 di òktober, alrededor di 1 or di mardugá a detené dos hòmber riba Plenchi Wilhelmina pa violensia públiko. E hòmbernan, R.R.R.B. di 20 aña di edat I R.R.D. di 17 aña di edat, tabata enbolbí den un bringamentu pafó di un establesimentu nokturno.

Kiebro den kas

Riba djabièrnè 7 di òktober a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Oktaaf. Entre 9 or di anochi i 12.45 or di mardugá, deskonosínan a drenta e kas i a bai ku entre otro un lèptòp di marka Dell ku su kargadó, un lèptòp di marka Lenovo, un kòmpiuter di sambuyá di marka Extreme, algun joya, ‘Airpods’ i sèn kèsh. Ta investigando e kaso.

Kiebro den apartamentu

Riba djaweps 6 di òktober a drenta keho di kiebro den un apartamentu situá na Kaya Akuario. Deskonosínan a drenta e kas entre 7.30 or di anochi i 2.30 or di mardugá i a bai ku entre otro un lèptòp di marka HP, un tas di lomba di marka Adidas, un kargadó di marka Samsung i un pasport. E kaso ta bou di investigashon.

Kiebro den akomodashon turístiko

Riba djárason 5 òktober a drenta keho di kiebro den un akomodashon turístiko situá na Kaya Playa Lechi. Entre 4.45 or di atardi i 8.15 or di anochi, deskonosínan a drenta e akomodashon i a bai ku entre otro dos kòmpiuter di sambuyá, un Apple Ipad, un tablet di marka Samsung i un ‘Gopro’. E kaso ta bou di investigashon.

Aksidente entre outo i skuter

Alrededor di 5.30 or di atardi riba djárason 5 di òktober, un aksidente entre un outo i un skuter a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Sùit. E outo a wanta brek diripiente dor di kua shofùr di e skuter ku tabata koriendo tras di di e outo tambe mester a wanta brek diripiente i a bin kai. Personal di ambulans a trata shofùr di e skuter na e sitio mes i e no mester a bai hospital pa tratamentu médiko.

Sambuyadó pèrdí

Riba djárason 5 di òktober, den oranan di mèrdia, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un sambuyadó pèrdí na kosta sùit di Boneiru. Stinapa, KMAR i wardakosta mesora a inisiá búskeda di e sambuyadó aki. Algun ratu despues un sambuyadó di Stinapa a topa ku e sambuyadó pèrdí ku no tabata duna señal di bida. Momentunan despues dòkter a konstatá morto di un hòmber di inisial C.G.A. di 51 aña di edat.

Politieberichten van woensdag 5 oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2022

Auto belandt op bestuurder na aanrijding

In de vroege ochtenduren op vrijdag 7 oktober vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. De bestuurder van een auto reed tegen een muur. De bestuurder werd door de impact uit de auto werd geslingerd waarna de auto op de bestuurder terecht kwam. De politie, brandweer en de ambulance kwamen ter plekke. Het lukte de brandweer de bestuurder vanonder de auto te bevrijden. Na de bestuurder te hebben gestabiliseerd, werd hij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding

Op vrijdag 7 oktober omstreeks, 01:00 uur werden twee mannen op het Wilhelminaplein aangehouden voor openlijke geweldspleging.

De mannen, de 29-jarige R.R.R.B. en 17-jarige R.R.D., waren betrokken bij een vechtpartij buiten een uitgaansgelegenheid.

Inbraak in woning

Op vrijdag 7 oktober werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Oktaaf. Onbekenden hebben tussen 21:00 uur en 00:45 uur zich toegang tot de woning verschaft en hebben onder andere een laptop van het merk Dell met oplader, een laptop van het merk Lenovo, een duikcomputer van het merk Extreme, enkele sieraden, Airpods en contant geld meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak in appartement

Op donderdag 6 oktober werd aangifte gedaan van inbraak in een appartement aan de Kaya Akuario. Onbekenden hebben zich tussen 19:30 uur en 02:30 uur toegang verschaft tot de woning en hebben onder andere een laptop van het merk HP, een rugzak van het merk Adidas, een Samsung oplader en een paspoort meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak toeristische accommodatie

Op woensdag 5 oktober werd aangifte gedaan van inbraak in een toeristische accommodatie aan de Kaya Playa Lechi. Tussen 16:45 uur en 20:15 uur hebben onbekenden zich toegang verschaft tot de woning en hebben onder andere twee duikcomputers, een Apple Ipad, een Samsung Tablet en een Gopro meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussen auto en scooter

Omstreeks 17:30 uur op woensdag 5 oktober vond een aanrijding tussen een auto en scooter plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. Een auto remde plotseling waardoor de bestuurder van een scooter die achter de auto reed ook plotseling moest remmen en hierdoor viel. De bestuurder van de scooter werd ter plekke door het ambulance personeel behandeld en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Vermiste duiker

In de middaguren op woensdag 5 oktober kreeg de politiecentrale melding over een vermiste duiker aan de zuidkust van Bonaire. De Stinapa, de KMar en de Kustwacht begonnen direct met een zoekactie naar de duiker. Iets later werd de duiker, die geen teken van leven gaf, door een duiker van Stinapa gevonden. Momenten later heeft de schouwarts de dood verklaard van een 51-jarige man met initialen C.G.A.

