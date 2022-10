KOALISHON A KOMETÉ UN VUPÁ I ta purba drecha kos awor.

Kralendijk, 12 Òktober 2022 – Koalishon mes a hinka nan kurpa den un kamisa di ònsebar. Promé ku a bin ku e moshon di nan i esun di PDB, mi frakshon a trese un moshon ku e meta pa trese e bèrdat na kla pa loke ta trata e akusashon ku gobernashon lo ta violando e prin­si­pio di integridat den nan prosedernan i tambe den nan toma di desishonnan. E moshon aki tabata basá riba e kantidat di señalnan ku tabata yega na orea di Konseho Insular i di komunidat boneriano atraves di diferente rapòrtnan, pero tambe atraves di medionan di komunikashon, enkuentronan personal ku siudadanonan i empresarionan i ku a kulminá den un publikashon devastador di e plataforma periodístiko Follow the Money.

Mi ke enfatisá i tur hende por lesa e moshon ku mi ta pone at­hun­to ku lo a trata “integridat gubernamental”. Pues lo a analisá funshonamentu íntegro di henter Kolegio Ehekutivo i no solamente ún miembro di e aktual gobernashon. E moshon a pidi Konseho Insular i mui en partikular e presidio (lidernan di frak­shon­nan) huntu ku grefir pa aserká un büró eksterno inde­pen­dien­te pa hasi e investigashon aki i mi a sugirí pa aserká e büró BING, kende ta eksperto riba e tereno aki i ku ta gosa di un reputashon intachabel.

Mi a purba pa haña Konseho Insular unánimemente pa para tras di e moshon aki. Sinembargo frakshonnan di MPB i UPB tabata ke pa menshoná eksplísitamente gezaghèber komo e tópiko di e in­vesti­gashon. Esaki tabata inakseptabel p’ami, ya ku mi ta di opi­nion ku gezaghèber ta parti di un Kolegio i komo tal su aktua­shon ta kargá pa henter Kolegio pues a bira un aktuashon di Kole­gio Ehekutivo kompleto.

Akseptashon di mi moshon lo a enserá ku e trabounan por a kuminsá mesora, miéntras ku den un tempu kòrtiku Konseho Insular i komunidat boneriano lo a haña sa e bèrdat. I manera mi a trese den mi disertashon, e bèrdat ta importante pa pueblo haña sa kiko a bai robes, na unda ela bai robes, pakiko ela bai robes, kiko ta e konsekuensianan i kiko lo mester hasi na nos proseduranan interno pa evitá ripitishon. Alabes lo a haña sa ken ta responsabel pa loke a bai robes.

E moshon di PDB a haña mi sosten ya ku e kier logra e mesun meta, esta haña sa ku si en bèrdat e gobernashon ta violá prinsipionan di integridat. E diferensia ta ku e moshon di PDB ta e instrumento mas pisá ku Konseho Insular por apliká, pero e ta rekerí un preparashon mas kouteloso i ku mester di un ordenan­sa di lei pa aplik’é. Ku esaki e lo por dura mas largu ku nos a deseá.

Pa loke ta e moshon di koalishon, mi a vota kontra pa algun mo­ti­bu. Nan ta ku ni koalishon komo mayoria pero tampoko Konseho Insular den su totalidat no tin e outoridat pa pone gezag­hèber riba non-actief i kuné no por instruí e gezaghèber in­te­rino traha ningun komishon, miéntras ku gezaghèber mes t’ei. E di dos motibu ta ku e moshon no ta reflehá e tópiko di e agènda ku nos a trata, esta Integridat gubernamen­tal. Ela kue e direkshon ku ta solamente gezaghèber mester keda investigá, siendo ku gezaghèber no por aktua riba su so, ya ku e ta forma parti di un Kolegio i komo tal ta henter e kolegio ta responsabel. I komo ta un moshon ku na mi pareser no ta ehekuta­bel, ela pèrdè tur forsa. Pió ainda, koalishon a hinka nan mes den un kami­sa di ònsebar i mester a kore traha un komunikado pa trata na splika kiko nan tabata kier men ku e moshon. I ta un konklu­shon por saka, esta nan no kier a karga ningun responsabilidat di nan funshon di kòntròl, pero a hinka e asuntu bèk den man di ge­zag­­hèber i a spar nan diputadonan.

Mirando e diskushonnan rondó di e tema aki, mi a konsiderá pa trese mi punto di bista dilanti pa loke ta e moshon ku mi a pre­sen­tá den Konseho Insular mardugá di djamars pa djárason.

Désirée Coffie

Miembro di Konseho Insular