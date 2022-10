KU KLM SU DESISHON, TPK TA MIRA OPORTUNIDAT ORGÁNIKO. MAN NA OBRA!

Ta e polítiko tradishonal so tin tempu pa para yora paso su kapasidat e keda te einan.

Trabou pa Kòrsou TPK tambe a tuma nota di e desishon di KLM i e reakshon di algun polítiko, pero tambe e reakshon di e ‘country manager’ di KLM. Di awor te ku luna di mart ta esei ta e desishon di KLM. NO keda strañá ku e desishon aki wòrdu alargá ora luna di mart yega. Esaki ta pa siña nos pa no sinta den zona komfortabel paso e mundu aki ta dinámiko, e no ta státiko. Mientras nos ta si ta den zona komfortabel, otro nan ta sigui move rondo di nos. Ta meskos a pasa ora a sera frontera ku Venezuela. Ta nos mester mobilisá.

Entre Kòrsou i Hulanda tin un akuerdo aereo kaminda Kòrsou tambe por lanta su kompania i bula e ruta ei. Si for di awor Kòrsou sa ku pa e siguiente luna nan te mart ta bai tin skarsedat di buelo ku ta afektá Kòrsou su ekonomia, Kòrsou mester pone man na obra i kuminsa buska alternativa. Biaha pasa a hinka sèn den Inselair den un barí sin fondo. E biaha aki bo sa sigur aigur ku e ruta tin ganashi. 1 ta fin di aña. 2 temporada di karnaval. Pues gobièrnu por buska pa sera ” joint venture” entre kompania lokal i kompania internashonal ku tin e tipo di avion pa bula e ruta. Por tambe laga e kompania lokal buska avion ku por bula e ruta. Traha un ‘business case’ i proponé algun idea. Sinta na mesa. Kuminsa hasi e yamadanan na koleganan di parlatino. Laga Minister di Plenipotenciario tambe mobilisá na Oropa. No tin espasio pa lamentá i para yora. E desishon di KLM ta tumá kaba. No por tuma nan na malu. Nan tambe ta wak pa nan mes. Ta nos mester siña mobilisá.