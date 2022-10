Rondetafelgesprek over knelpunten in de uitvoering

17 oktober 2022

Wat zijn de knelpunten bij de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut Verzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB)? Over deze vraag organiseert de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid op dinsdag 18 oktober een rondetafelgesprek. De bijeenkomst is vanaf 16.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Knelpuntbrieven

De SVB en het UWV hebben voor de zomer van 2021 een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Voor het eerst informeerden zij de Kamer over de knellende wet- en regelgeving waar zij tegenaan lopen, die goede dienstverlening aan burgers in de weg staat. De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hield op 26 oktober 2021 een rondetafelgesprek over dit thema. Het rondetafelgesprek van 18 oktober vormt een verdieping hierop.

Programma

Het rondetafelgesprek is opgebouwd uit drie onderdelen.

16.30 – 17.20 uur UWV

Beleidsthema: Knelpunten in de dienstverlening

1. Bij arbeidsmarktdienstverlening staat de behoefte van de burger niet altijd centraal

2. Optimale dienstverlening is niet altijd mogelijk door het ontbreken van wettelijke ruimte voor gegevensuitwisselingen tussen instanties

• Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur UWV

• Nathalie van Berkel, lid Raad van Bestuur UWV

• Johanna Hirscher, lid Raad van Bestuur UWV

• Guus van Weelden, lid Raad van Bestuur UWV

17.30 – 18.20 uur SVB

Beleidsthema: Knelpunten bij het uitvoeren van de AOW

• Simon Sibma, voorzitter Raad van Bestuur SVB

• Diana Starmans, lid Raad van Bestuur SVB

• Willem Zandbergen, directeur Strategie, Recht en Communicatie SVB

• Irene Alflen, locatiemanager Dienstverlening SVB

18.30 – 19.20 uur Hoe de beleidsthema’s uitpakken voor cliënten(raden)

• Chris Driessen, voorzitter Klantenadviesraad SVB

• Wijnand Prins, Cliëntenraad UWV

• Peter van Leeuwen, Landelijke Cliëntenraad

Waarom een rondetafelgesprek?

De Kamer organiseert regelmatig hoorzittingen en rondetafelgesprekken. Het is voor een commissie een efficiënte manier om in korte tijd zo volledig mogelijk geïnformeerd te raken over een onderwerp. Op die manier kunnen de Kamerleden beter hun oordeel vormen en goed voorbereid het uiteindelijke debat voeren. Wie er uitgenodigd worden voor een hoorzitting of rondetafelgesprek, bepalen de Kamerleden zelf.