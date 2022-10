Commissiedebat over gewasbeschermingsmiddelen

20 oktober 2022

De commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit debatteert op donderdag 20 oktober over gewasbeschermingsmiddelen met minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). U kunt het debat vanaf 16.30 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

Actuele ontwikkelingen

Adema heeft op 19 oktober een brief met actuele ontwikkelingen op het terrein van gewasbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief gaat de minister in op het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit thema kwam ook aan bod in een overleg tussen Europese lidstaten op 11 en 12 oktober.

Verbod glyfosaathoudende middelen

In het debat is daarnaast aandacht voor het verbod op het gebruik van glyfosaathoudende middelen. Glyfosaat is een werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen die de planten waarmee het in aanraking komt doodt of beschadigt. Per 2023 mag dit in Nederland niet meer aan particulieren worden verkocht en niet meer door particulieren worden gebruikt.

Geïntegreerde gewasbescherming

Nederland wil toewerken naar zogeheten geïntegreerde gewasbescherming. Hierbij wordt zo veel mogelijk ingezet op preventieve maatregelen en biologische middelen en het terugdringen van risico’s en effecten van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.