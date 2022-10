Tur kos ta kla pa awe nochi Kòrsou disfrutá di Burna Boy

WILLEMSTAD: Despues di mas o ménos 5 siman di trabou duru, awe nochi porfin Kòrsou por disfrutá di e konsierto di Burna Boy den Curaҫao Festival Center. Mester bisa ku FMG ya ta na Kòrsou. Awe mainta e tim kompletu di Burna Boy lo yega Kòrsou; nan lo ta biniendo for di Trinidad & Tobago ku buelo komersial i pa tra’i mèrdia Burna Boy mes yega ku avion privá. SUN SPLASH i su partnernan lokal a tene tur fanátiko i públiko ku a kumpra nan karchi bon informá di tur detaye den transkurso di henter e trayekto. Ayera a publiká e reglamentu i e puntonan di atenshon pa e konsierto.

Manera tur hende sa, portanan ta habri 7’or di anochi. E pre-show ta mes ‘kayente’ ku e konsierto: FMG, B’JAY, MC Chris Strick, MC Don T, Dj Krokzz, Dj Fab i Dj Lambo. Ta pidi pa tur hende kuminsá forma liña di entrada alrededor di 6’or. Portanan lo habri 7’or di anochi; tene kuenta ku mester pasa dor di kontrol di seguridat na porta ku tambe ta rekerí tempu. Unabes paden, lo tin músika i ta kuminsá mesora ku e line-up, un tras di otro pa na final di e anochi Burna Boy presentá ku su live band!

IMPORTANTE, TUMA NOTA:

Ta pidi pa públiko tene kuenta ku e siguiente detayenan: No bin ku nada den tas, ku ta innesesario. Tas grandi no ta pèrmití. Tas grandi òf ‘rugzak’ pa hende muhé òf hende hòmber no ta pèrmití. Tereno di parkeo ta igual na loke ta keda usa pa Festival di Tumba. Lo tin shuttle bus saliendo for di SDK i Landhuis Brievengat entre 7’or di anochi i 2’or di mardugá. Organisashon ta rekomendá “Car Pooling”, sera bo grupo i bai huntu den un outo, esaki ta yuda na evitá kongestion den tráfiko. Tene kuenta ku tin diferente ‘security check-point’, ta pidi koperashon di públiko pa demostrá rèspèt na outoridat si mester hasi petishon n’abo pa mustra ID.

Djárason atardi despues di un reunion maratóniko a bira konosí ku Minister di Hustisia sr. Shalton Hato a otorgá un pèrmit spesial na organisashon SUN SPLASH pa hóbennan di 12 i 14 aña tambe por bishita e konsierto di Burna Boy. Lógikamente ku algun kondishon: Hóbennan di 12/14 aña mester akudí e konsierto ku un mayor òf un voogd. Un mayor por bin ku un máksimo di 3 yu. Mester tin ‘familieboek’ òf ‘trouwboek’. Si no tin esaki, no tin entrada. Por saka foto -digital- di familieboek òf trouwboek. Kòrda riba ID! Tur hoben di 12/14 aña lo risibi un banchi spesial. E yu mester ta ku su mayor durante henter e anochi. Ta pidi pa tur hoben kana ku nan ID durante di e konsierto.

Mester bisa ku praktikamente tur sekshon VIP ta ‘sold out’- ku eksepshon di algun karchi mas p’e área ‘Location’- e área di mas grandi- ku ta e ‘standing’ dilanti di stage. Buska bo karchi pa sekshon general na tur punto di benta i riba caribbeanticketshop.com. SUN SPLASH, Key Caribe i Unique Productions ta invitábo p’e konsierto di BURNA BOY ku su banda aki na Kòrsou!