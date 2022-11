Blue Bay ta mantene Kopa Gobernador di Golf / Blue Bay behoudt Governor’s Cup 2022

Blue Bay ta mantene Kopa Gobernador di Golf

Manera ya ta e tradishon pa luna di Oktober, e klupnan di Blue Bay Golf & Beach Resort i Curacao Golf &

Squash Club (CGSC), ta topa otro pa e Kopa Gobernador. Aña pasá, Blue Bay a rekonkista e Kopa ku

tabata den poder di CGSC. Djasabra na Blue Bay, e 30 golfistanan di kada klup a kuminsa e kompetensia

di dos día na nivel di equipo. Aki tabatin 15 punto pa gana. Blue Bay a sali den bon forma riba e prome

día, ganando ku 11.5 kontra 3.5 pa CGSQ. Djadumingu e konfrontashon tabata na Emmastad serka

Curacao Golf & Squash Club. Aki tambe Blue Bay a sa di mantene e bentaha ganando ku anotashon di

17.5 kontra 12.5 di e ekipo di kas. Ku esaki Blue Bay Golf & Beach Resort ta keda ku e kopa Gobernador

pa e vershon di 2022.

Gana semper ta plasentero i perde menos. Pero e konfrontashon di e dos ekiponan aki di golf, ta mas

bien pa dfisfruta di e deporte den kompetensha ku otro.

Riba e foto e dos ekiponan prome ku e kompetensia i selebrashon di Blue Bay ku Kopa Gobernador

2022

Blue Bay behoudt Governor’s Cup 2022

Traditie getrouw, was Oktober weer de tijd voor de jaarlijkse confrontatie tussen de lokale golf clubs.

Blue Bay Golf & Beach Resort wist vorig jaar de Governor’s Cup te heroveren van Curacao Golf &

Squash Club. De dertig (30) spelers van de twee verenigingen zouden eerst in teamverband strijden voor

de 15 punten. Blue Bay was in vorm voor de editie van 2022. Met een glansrijke overwinning (11.5 tegen

3.5) op Zaterdag te Blue Bay, was de thuisclub de sterkste. Zondag bij Emmastad met individuele

wedstrijden waren er 30 punten in het spel. Hierbij wist Blue Bay toch de voorsprong te behouden met

17.5 punten tegen 12.5 voor Curacao Golf & Squash Club.

Winnen is altijd prettig en verliezen minder,maar met dit jaarlijkse evenement van de golfclubs gaat het

voornamelijk om de golf sport, en het samen zijn met de sport te genieten.

Bijgaand de groepsfoto van de beide clubs en Blue Bay met de Governors cup 2022