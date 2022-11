Despues di un biahe largu Michael Arvelo ta bek na kas , despues di a bai kumpli ku un enkargo speshal na Antalya , Turkia .

Den representashon di Confederacion Panamericana de Billar , Sr. Arvelo a bai un ” guera ” kontra di IBSF , International Billiard Snooker Federation . E asuntu ta ku IBSF ta rekonose un asosashon ku a keda lanta na 2017 na merka komo representante ofishal di e region panamerikano . Kaminda ku e organisashon aki ku ta PABSA , Pan American Billiard Snooker Association no tin rekonosementu ni di World Confederation of Billiard Sports y tampoko di IOC , komitè olimpiko . Durante reunion nan ku ta tin entre CPB , PABSA y IBSF , e ultimo aki a bin ku e proposishon pa CPB uni na PABSA. Nan a risibi un kontesta negativo y a hanja splikashon pakiko nò . CPB ta eksisti for di 1988 y tin 18 pais miembro ku rekonosimentu olimpiko y di gobierno di nan pais , y ta representa tur e disiplina nan di biyar. Ademas tin rekonosimentu tantu di WCBS y di IOC. Awor e organisashon Pabsa ta fundá na 2017 y tin 4 miembro kual ta USA , Canada , Brazil y Bermuda. Y e ultimo aki no ta pertenesé na e region pananerikano. Pues un organisashon ku ta kompletamente for di ordu. Pa nada di mundu e organisashon ofishal di snooker no kier asepta CPB komo nan miembro. Y na final no a keda nada otro pa Sr. Arvelo buta na nan konosementu ku e sigiente paso ta pa entrega un denunsia ofishal na tantu WCBS y IOC . Pa lokual ta trata e di dos enkargo a bai super bon. E klinika di arbitrahe di regla y regulashon nan di snooker a keda duna pa e ” Grand Master Referee Instructor ” Sr. Dan O’Sullivan di Nueva Zelandia. Dos dia di teoria y praktika. E klinika a konta ku asistensha di 13 persona di diferente pais. Pues pa lokual ta trata e proksimo kampionato panamerikano di snooker ku lo tuma lugar na Argentina na april 2023 , Michael Arvelo ta bon prepará pa dirigi e parti di arbitrahe , manera ta su kustumber na satisfakshon di CPB .