Debat over prijsplafond energie kleinverbruikers

21 november 2022

De Tweede Kamer debatteert op dinsdag 22 november over het tijdelijke prijsplafond op energie dat geldt voor kleinverbruikers. De minister voor Klimaat en Energie, Rob Jetten, komt hiervoor naar de Kamer. Het plenaire debat is vanaf 22.30 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Incidentele suppletoire begroting

Op 7 oktober heeft minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat (EZK), mede namens minister Jetten, de negende incidentele suppletoire begroting van het ministerie van EZK voor 2022 aangekondigd. Een suppletoire begroting is een voorstel om de lopende begroting te wijzigen en wordt ingediend als wetsvoorstel. Deze wijziging gaat over het instellen van een tijdelijk prijsplafond op energie voor kleinverbruikers.

Tijdelijk prijsplafond

Minister Jetten maakte vorige maand bekend dat er vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond op energie gaat gelden voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per KWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Voor november en december ontvangen huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190 per maand.

Begroting 2023

Voorafgaand aan het debat debatteren de Kamerleden plenair over de begroting van EZK voor het jaar 2023 en het Nationaal Groeifonds. Dit debat staat gepland van 16.30 tot 22.30 uur.