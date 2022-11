Rondetafelgesprek over China

23 november 2022

De commissie voor Buitenlandse Zaken houdt op donderdag 24 november een rondetafelgesprek over onderwerpen met betrekking tot China. U kunt deze bijeenkomst vanaf 16.30 uur volgen via de livestream en de app Debat Direct.

China in relatie tot andere landen

De commissie heeft deskundigen uit buiten- en binnenland uitgenodigd om deel te nemen. Het gesprek gaat over China in relatie tot andere grootmachten, Europa en Nederland. Ook het beleid van andere landen ten opzichte van China komt aan de orde, evenals mensenrechtenkwesties. Het eerste deel van het gesprek is in het Engels, met genodigden die via een videoverbinding deelnemen. Het tweede deel van het gesprek wordt in het Nederlands gevoerd.

Programma

16.30 – 17.25 uur – Internationaal: China in relatie tot andere grootmachten (Engelstalig)

Helena Legarda, Mercator Institute for China Studies (via videoverbinding)

Mattia Bertolini, The Hague Centre for Strategic Studies (via videoverbinding)

Rafaello Pantucci, Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (via videoverbinding)

17.30 – 18.30 uur – Buitenlands beleid en mensenrechtenkwesties China in relatie tot Europa en Nederland (Nederlandstalig)

Stijn Deklerck, Amnesty International

Ingrid d’Hooghe, Instituut Clingendael

Henk Schulte Nordholt, Sinoloog en publicist

Position papers

De genodigden is gevraagd om voorafgaand aan het rondetafelgesprek een zogeheten position paper in te leveren. In een dergelijke publicatie verwoorden zij hun mening (of die van hun organisatie) over het onderwerp van gesprek. U kunt de position papers terugvinden bij de stukken die horen bij het rondetafelgesprek.