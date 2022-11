Rondetafelgesprek over ‘de menselijke maat’

23 november 2022

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid houdt op woensdag 23 november van 10.00 tot 13.00 uur een rondetafelgesprek over het thema ‘de menselijke maat’.

Betere balans

De Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties heeft in haar onderzoeksrapport Tussen balie en beleid van februari 2021 aanbevelingen gedaan voor een betere balans tussen departementen, Kamer en uitvoeringsorganisaties. Die balans leidt uiteindelijk tot een betere overheidsdienstverlening waarin de burger centraal staat en waarin oog is voor de menselijke maat. Onder ‘de menselijke maat’ verstaat de commissie het recht doen aan de belangen van burgers bij de totstandkoming en uitvoering van beleid, wet- en regelgeving. Ook in rapporten van de overheid en bijvoorbeeld de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) komt een betere dienstverlening, waarin de burger centraal staat, regelmatig voor.

Maatwerk in de praktijk

De commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het thema ‘de menselijke maat’ in haar kennisagenda opgenomen. De commissie is bijvoorbeeld in mei 2022 op werkbezoek geweest in Tilburg. Ook het rondetafelgesprek is onderdeel van de kennisverdieping die de commissie wil bereiken over dit onderwerp. Tijdens het rondetafelgesprek, waarvoor wetenschappers, bestuurders en andere betrokkenen zijn uitgenodigd, willen de Kamerleden achterhalen hoe maatwerk in de praktijk van dienstverlening wordt toegepast.

Agenda

10.00-10.50 uur: experts

Albert Jan Kruiter, Instituut voor Publieke Waarden

Jan Lunsing, Bestuurskundig onderzoeker

Anne-Greet Keizer, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

André Bosman, voorzitter Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

11.00-11.50: wethouders

Eva Boswinkel, wethouder M50

Froukje de Jonge, wethouder G40

Linda Voortman, wethouder G4

12.00-12.50: toekomstvisie

Marianne van den Anker, gemeentelijke ombudsman Rotterdam

Corissa Hopman, ombudscommissie ’s-Hertogenbosch

Fatma Koser Kaya, Landelijke cliëntenraad