CITRO rukt uit voor gestrand schip bij ingang Spaanse Water •

Gisteravond rond kwart voor negen kwam via de Kustwacht bij Citro een melding binnen dat een 33 voet pleziervaartuig net buiten de ingang van het Spaanse Water op de rotsen terecht was gekomen en om assistentie vroeg. Een gewonde was reeds afgevoerd en aan boord waren nog 2 personen.

Ongeveer een half uur later voer de reddingboot C-Rescue 1 van Citro uit om hulp te verlenen. De gestrande boot werd ondanks dat het donker was en regende snel gevonden. Vanwege de rotsen kon de C-Rescue 1 niet dichtbij komen en daarom zwommen twee vrijwilligers met reddingsvesten en sleeptouw naar de boot toe, Vanwege de vele rotsen bleek dat niet ongevaarlijk, temeer omdat het zo donker was. Toch lukte het een sleeptros te bevestigen maar het lukte niet om de boot vlot te trekken omdat het sleeptouw steeds brak. Daarom werd besloten een sterker touw te halen en na een aantal verwoede pogingen met bijna vol vermogen lukte het wel. Nadat de boot in veiligheid was gebracht bij de Vissershaven Caracasbaai, werden de op de kust achtergebleven bemanningsleden en vrijwilligers gered en ook naar de Vissershaven gebracht. Rond half twaalf was deze geslaagde reddingsactie voltooid.