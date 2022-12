APC TA PRESENTÁ MASTERPLAN WATERFORT PLAZA

Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) riba 28 di novèmber a entregá minister Charles Cooper (VVRP) e Masterplan pa

desaroyo di Waterfort Plaza pa un evaluashon di prinsipio. Tambe a presentá e masterplan i makèt korespondiente e siman aki na

Gobernador Lucille George-Wout i Representante Suplente di Representashon di Hulanda na Willemstad, señora Judith Jeurissen.

E masterplan ta un planifikashon urbano ku ‘renders’ i imágennan di esfera. No ta trata aki di ariktektura ni di un diseño definitivo. E

masterplan ta deskribí e rumbo pa e área di Waterfort Plaza, den kua bibienda, kalidat, patrimonio, klima, sustenibilidat i ekonomia

ta di sumo importansia. E re-desaroyo di Waterfort Plaza ta ofresé un chèns úniko pa laga e área forma parti di sobrá Punda i

Willemstad i pa krea un relashon entre loke ta eksistí kaba i loke lo bini nobo, teniendo kuenta ku sobrá di e área. Despues ku

Ministerio di VVRP aprobá e masterplan, e tim di arkitekto por sigui ku e arkitektura i sobra trabounan di diseño. E tim menshoná ta

konsistí di tres arkitekto lokal, esta Anko van der Woude (IMD), Chris Zwiers (OZ) i Lyongo Juliana (Lyongo Architecture), den

estrecho kolaborashon ku Bart Akkerhuis (Studio Akkerhuis).

Kuadro i strategia

Ku desaroyo di e masterplan a tene kuenta ku Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP), e Outstanding Universal Value van Historisch

Willemstad nombrá pa UNESCO, e Monumenteneilandsverordening pa waterfortboogjes, e Programa di Gobernashon 2022-2025, i e

Sustainable Development Goals. Dor di su magnitut, ubikashon i ambishonnan, e re-desaroyo ta pidi pa un strategia di desaroyo na

midí. E sitio tin un historia riku. Punto di salida ta pa sigui riba balornan kultural-históriko eksistente di e área. Mester tin

komprenshon pa e eskala di e siudat aktual i alabes e usuarionan tambe mester por rekonosé e área nobo aki, for di nan

konosementu (inkonsiente) di e siudat.

Masterplan

For di e promé estudionan pa e masterplan tabata klá ku mester respetá, konservá, i kaminda ta posibel, fortifiká e kuadronan

históriko di Waterfort, Fort Amsterdam, Plaza Piar i Plaza Cola Debrot. E direkshon di e konstrukshon nobo no tin nodi di sigui e fòrti,

pero mester laga e fòrti outónomo. E konstrukshon nobo lo tin un identidat nobo pero den su eskala i orientashon lo buska

konekshon i diálogo ku e historia den serkania. Asina ta añadí un kapítulo nobo na e historia, sin hasi daño n’e. A base di esei a traha

un komposishon di volúmen ku ta konektá ku e siudat aktual, den largura i hanchura pero tambe den haltura. Den direkshon di

laman e haltura ta oumentá pokopoko, maske no ta trata di un haltura uniforme, sino un totalidat variá ku un aksènt ku ta marka

entrada di haf.

Den e masterplan a skohe pa konektá e áreanan via diferente sorto di hanchi ku ta aktivá tur sensashon, meskos ku den e parti

históriko di Punda. Bo ta hole laman i kuminda promé ku bo mir’é; bo ta tende muzik, harimentu i murmuro promé ku bo skuch’é. E

konekshonnan den e proyekto di Waterfort Plaza tambe mester haña e kalidatnan aki pa nan apelá na e ser humano i krea

eksperensianan nobo. E konekshonnan tur tin nan propio karakterístika manera e diferensia di haltura, konekshonnan di brùg,

bistanan riba laman òf plenchinan. Dor di e diversidat grandi di funshon i aparensia, e konekshonnan lo no kompetí ku otro, sino nan

lo fortifiká otro dor di sinergia i konvivensia. Hende por keiru, disfrutá di laman, di siudat i di e konteksto den kua tur kos ta tuma

lugá. Pero tambe por bai buska sierto funshon spesífiko, òf relahá di forma rekreativo. Un gran kantidat di eksperensia ku lo atraé un

grupo diverso di bishitante i usuario.

Waterfort Festival

Koinsidiendo ku e hubileo di 25 aña di Willemstad riba UNESCO su lista di Patrimonio Mundial, riba djasabra 3 di desèmber 2022 ta

tuma lugá e Waterfort Festival, organisá den estrecho kolaborashon ku e ekspertonan di Kaya Kaya. Ku esaki ofisialmente APC ta

lansa re-desaroyo di Waterfort Plaza. E tema general ta pasado, presente i futuro. Den e boogjesnan na Plaza Cola Debrot APC lo t’ei

ku presentashonnan visual di e masterplan. Por mira mas informashon tokante Waterfort Festival riba e página di Facebook i

Instagram yamá Road2Plaza.

