Lider di MPB Elvis Tjin Asjoe diputado pa un periodo interino

Kralendijk – Riba proposishon di su partido a nombra e aktual lider di frakshon di MPB Elvis Tjin Asjoe komo diputado pa un periodo interino. E ta tuma enkargo di e kartera di diputado Nina den Heyer kende entrante fin di luna di novèmber a tuma despedida. Debí na e tempu kòrtiku ku ta resta te na elekshon di Konseho Insular (15 di mart), na interes di progreso a skohe pa un kandidato ku eksperensia ku por kuminsá traha mesora sin ku un periodo di introdukshon den e trabou ta nesesario.

Spesialmente den kaso di e areanan di Asuntunan Sosial i Bienestar, Kuido di Salubridat Públiko i Bibienda Popular tin kestion di desaroyonan urgente ku ta eksigí atenshon kompleto. Tin por ehèmpel kòmbersashon ku ministerio tokante entre otro organisashon di e investigashon pa yega na stipulashon di e mínimo sosial, eksistensia di BonLab i realisashon di un programa di desaroyo espasial i bibienda. ‘Esakinan ta tópikonan importante pa nos komunidat. Nos a buska un persona ku por bula riba e trein den kareda’, segun direktiva di MPB.

Funshon gubernamental

Elvis Tjin Asjoe kende na aña 1966 a nase na Antriol, den e periodo di 2007 – 2010 tabata minister di Desaroyo Ekonómiko i labor den e gabinetenan De Jongh-Elhage I i II. Na aña 2013 el a funda MPB (Movementu di Pueblo Boneriano). Durante e promé elekshon ku MPB a partisipá na dje na aña 2015, mesora e partido a resultá esun di mas grandi. Pa motibu ku e otro partidonan a tene MPB pafó di Kolegio Ehekutivo, Elvis Tjin Asjoe a bira lider di frakshon den Konseho Insular.

Anteriormente tres biaha e lider di MPB tabata diputado. Na aña 2009 i 2010 pa un periodo kòrtiku. Na aña 2019 ora ku e partido un biaha mas a gana elekshon, Elvis Tjin Asjoe a bira diputado di Finansa, Desaroyo Ekonómiko i Turismo. Na luna di novèmber 2020 pa motibu di sirkunstansianan privá el a dal un paso atras i a bolbe drenta Konseho Insular.

Importante

Te na formashon di un koalishon nobo despues di elekshon binidero Elvis Tjin Asjoe komo diputado ta enkargá ku entre otro asuntunan sosial i bienestar, kuido di salubridat públiko, asuntunan laboral, kultura, enseñansa i bibienda popular. ‘Riba algun di e áreanan akí aktualmente hopi kos ta tuma lugá na Den Haag. No ku riba término kòrtiku ta bai tuma desishonnan grandi, pero ta importante sí pa nos keda riba e kosnan akí, pa evitá ku den kurso di otro aña nos ta haña nos konfrontá ku eskohonan ku nos no a partisipá den kòmbersashon tokante di nan’, segun Elvis Tjin Asjoe.

MPB-leider Elvis Tjin Asjoe gedeputeerde voor interim periode

Kralendijk – Op voordracht van zijn partij is huidig MPB-fractievoorzitter Elvis Tjin Asjoe benoemd tot gedeputeerde voor interim periode. Hij neemt de portefeuille van de per eind november vertrokken gedeputeerde Nina den Heyer op zich. Vanwege de korte tijd tot de eilandsraadsverkiezingen (15 maart) is er omwille van de voortgang gekozen voor een ervaren kandidaat die zonder inwerkperiode onmiddellijk aan de slag kan.

Met name bij de dossiers Sociale Zaken en Welzijn, Publieke Gezondheidszorg en Volkshuisvesting is sprake van urgente ontwikkelingen die de volle aandacht vereisen. Zo lopen er gesprekken met ministeries over o.a. de opzet van het onderzoek naar het vaststellen van het sociaal minimum, het voortbestaan van Bonlab en de totstandkoming van een ruimtelijk ontwikkelings- en huisvestingsprogramma. “Dit zijn belangrijke onderwerpen voor de samenleving. We hebben gezocht naar iemand die op de rijdende trein kan springen”, aldus het MPB-bestuur.

Bestuurlijke functies

De in Antriol geboren Elvis Tjin Asjoe (1966) is in de periode 2007-2010 minister van Economische Ontwikkeling en arbeid geweest in de kabinetten De Jongh-Elhage I en II. In 2013 richtte hij de MPB (Movementu di Pueblo Boneriano) op. Bij de eerste verkiezingen waaraan de partij meedeed (2015) kwam zij meteen als grootste uit de stembus. Omdat de andere partijen de MPB buiten het Bestuurscollege hielden, werd Elvis Tjin Asjoe fractieleider in de Eilandsraad.

De MPB-leider was drie keer eerder gedeputeerde. In 2009 en 2010 voor een korte periode. In 2019 toen de partij wederom de verkiezingen won werd Elvis Tjin Asjoe gedeputeerde voor Financiën, Economische Ontwikkeling en Toerisme. In november 2020 deed hij vanwege privéomstandigheden een stapje terug en nam hij weer zitting in de Eilandsraad.

Belangrijk

Tot aan de vorming van een nieuwe coalitie na de komende verkiezingen is Elvis Tjin Asjoe als gedeputeerde belast met o.a. sociale zaken en welzijn, publieke gezondheidszorg, arbeidsaangelegenheden, cultuur, onderwijs en volkshuisvesting. “Op een aantal van deze gebieden gebeurt op dit moment veel in Den Haag. Niet dat er op korte termijn grote beslissingen worden genomen, maar het is wel belangrijk dat we er bovenop zitten om te voorkomen dat we in de loop van volgend jaar geconfronteerd worden met keuzes waarover we niet hebben meegepraat”, aldus Elvis Tjin Asjoe.