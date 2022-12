Boto sospechoso ku droga interseptá

Ayera, 17 di desèmber, den oranan di atardi Wardakosta a detektá un boto sospechoso bayendo den direkshon di Kòrsou. Sentro di Operashon Maritimo (MOC) a lansa avion Dash imediatamente pa lokalisá e boto i a manda e boto di patruya Metal Shark-01 pa hasi e intersepshon. Miéntras ku e boto sospechoso a kambia direkshon i a kuminsa bai e kosta sùit di Boneiru.

E tim Multidisiplinario Maritimo Hub Boneiru (MMHB), un kolaborashon entre KPCN, KMAR, OLB, KWCarib i Douane pa manetene e fronteranan maritimo di Boneiru séif pa medio di un planifikashon konhunto, a manda e boto di patruya di Douane, ku un patruya di Wardakosta abordo, pa yuda ku e intersepshon. A hasi uso di esaki pa promé biaha i a resulta eksitoso despues di e promé biaha. Despues di un persekushon den awanan territorial di Boneiru, Wardakosta a disidí di tira riba e motor di e boto pa paga esaki. Duoane i Wardakosta a determiná ku e boto tabata kontené supstansianan probablemente narkótiko. E MS-01 a trese e boto sospechoso na e kosta di Boneiru.

Na momentu ku e boto a yega kosta di Boneiru, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a kuminsá un investigashon lokual a konfirmá ku enberdat ta trata di supstansia narkótiko. A konfiská un kantidat di 1280 kg di kokaina i a destruí esaki inmediatamente. A detene kuater persona en konekshon ku e kaso aki. Un hòmber di 29 aña di edat ku inisial R.G., un hòmber di 52 aña di edat ku inisial R.A.G., un hòmber 39 aña di edat ku inisial J.R. i un hòmber di 45 aña di edat ku inisial A.V. E kaso ta bou di investigashon.

————————-

Verdachte vaartuig met drugs onderschept

Gisteren, 17 december, in de late middaguren heeft de Kustwacht een verdacht vaartuig dat richting Curaçao voer gedetecteerd. Het Maritiem Operatie Centrum (MOC) heeft onmiddellijk de Dash vliegtuig gelanceerd om het vaartuig te lokaliseren en de Metal Shark-01 patrouilleboot uitgestuurd om de interceptie uit te voeren. Inmiddels was het verdachte vaartuig van richting veranderd en voer richting de zuidelijke kust van Bonaire.

De Multidisciplinaire Maritiem Hub Bonaire (MMHB), een samenwerking tussen het KPCN, KMAR, OLB, KWCarib en Douane om door gezamenlijke planning de maritieme grenzen van Bonaire veilig te houden, heeft vervolgens de Douane patrouilleboot uitgestuurd, met een Kustwacht patrouille aan bord, om te helpen bij de interceptie. Die werd voor het eerst gebruikt en was succesvol in de eerste poging. Na een achtervolging in de territoriale wateren van Bonaire besloot de Kustwacht om gericht te schieten op de motoren van het vaartuig om deze uit te schakelen. Zij stelden vast dat het vaartuig vermoedelijk verdovende middelen vervoerde. Het verdachte vaartuig is daarna door de MS-01 naar de kust van Bonaire opgebracht.

Zodra het vaartuig bij de kust was aangekomen, heeft Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een onderzoek ingesteld waaruit bleek dat het daadwerkelijk om verdovende middelen ging. Een hoeveelheid van 1280 kg cocaïne werd in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. Er werden vier personen aangehouden in verband met deze zaak. Een 29-jarige man met initialen R.G., een 52-jarige man met initialen R.A.G., een 39-jarige man met initialen J.R. en een 45-jarige man met initialen A.V. Onderzoek in de zaak loopt.