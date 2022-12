M21 TA SOSTENE UNKOBON DEN KASO DI MINIMO SOSIAL

Kralendijk, 19 di Desèmber 2022 – M21 a tuma nota di e kaso ku UNKOBON a entamá kontra estado Hulandes. Un kaso bon dokumentá den mas ku 90 página, kaminda a duna historia i echonan di e desaroyo di provishonnan sosial ku mester a drenta na vigor ku kambio di nos struktura estatal 10-10-10. E esensia di e kaso ta pa pidi korte instruí gobièrnu Hulandes pa despues di 12 aña ku nan a bira parti di estado Hulandes pa stipulá awor si un mínimo sosial i asina kumpli ku nan responsabilidat di kuido, di akuerdo ku artíkulo 20 di nos konstitushon den relashon ku artíkulo 1 di e mesun konstitushon, keda implementá.

Dos rapòrt, esta un di NIBUD riba proposishon di Konseho Insular i un di Regioplan riba proposishon di gobièrnu Hulandes mes, tur dos a indiká kla, ku e entradanan mínimo di nos hendenan, tantu esnan ku ta risibí ònderstant, esnan ku ta kobra penshun di behes i penshun di biuda i huérfano, pero tambe e suèldu mínimo pa esnan ku ta traha no ta alkansá pa kubri e gastunan mensual haltu. Ounke nos por a mira un adelanto chikí den esaki, ainda nos ta leu for di mínimo sosial ku e dos rapòrtnan a indiká. Defensor di pue­blo, pero tambe e Kolegio di Derechonan Humano na vários okashon a hala aten­shon di gobièrnu Hulandes riba e fayo aki, pero sinembargo esaki no a move e gobièr­nu Hulandes pa realisá e mínimo sosial. Moshonnan den Eerste i Tweede Kamer tam­po­ko tabata sufisiente pa gobièrnu stipulá e mínimo sosial. Argumentonan ku kada biaha di nobo e gobièrnu tabata usa, no tabata bálido i no por a sostené e posishon di go­bièr­nu Hulandes.

M21 por uni su mes kompletamente ku e esfuersonan legal di UNKOBON ku den un forma kla i transparente a mustra den nan kaso, ku Hulanda ta violá nos konstitushon. Nan ta para ariba ku si usa e sistema pa kalkulá e mínimo sosial, esaki no por yega na otro konklushon ku e montantenan ku a keda stipulá te awor ta leu for di e realidat riba nos isla. Esaki ta pone ku pa 12 aña largu un gran parti di nos komunidat, esta un 40% a i ta biba bou di e liña di pobresa i ku hasta ta biba den miseria. Algu ku no ta aksepta­bel i ku mester korigí ku urgensia.

M21 ta para pa bienestar i prosperidat di kada un boneriano riba nos isla sin ningun klase di distinshon i sigur no ta akseptá deskriminashon. Nos ta parti di Hulanda i den esaki artíkulo 1 di nos konstitushon ta prohibí deskriminashon pa kualke motibu ku esaki por ta. Na di dos lugá artíkulo 20 di e mesun konstitushon ta pone un obligashon i responsabilidat riba gobièrnu Hulandes di pèrkurá pa repartí e prosperidat bou di nos ko­muni­dat di tal forma ku tur hende tin un eksistensia desente i por biba di un forma digno. Esaki ta enserá sin mas ku esnan ku ta traha tin ku risibí un suèldu mínimo ku ta yuda nan karga nan gastunan i esnan ku no por traha pa kualke motibu mester risibí un ayudo, un kompensashon ku nan por kubri na gastunan mensual. M21 ta kontentu ku Mini­ster Carola Schouten den esaki a dal un paso serio, pero nos ta leu for di yega ka­min­da nos mester ta. Tin un mínimo sosial stipulá for di 2018 i te ku awe na 2022 gobièrnu Hulandes no a tuma esaki over ofishalmente. Kada biaha ta schuif e fecha pa stipulá esaki ku e konsekuensia ku e suèldu mínimo tampoko no ta na e nivel ku e mes­ter ta.

M21 ta spera ku e kaso ku UNKOBON a entamá lo yuda konvensé gobièrnu Hulandes pero tambe parlamento Hulandes ku no por posponé mas stipulashon di e mínimo so­sial korekto ku mester konta pa Boneiru i relashoná ku esaki, stipulá tambe e suèldu míni­mo korekto ku tin ku konta den e situashon di nos isla.

M21 lo sigui e desaroyo di e kaso di aserka i UNKOBON por konta riba sosten di M21 ku e lo inkorporá e tema aki integral den su programa di akshon pa e próksimo elekshon na mart 2023. Den esaki M21 ta konta ku sosten sigur di esnan pa kende e lucha aki ta. Huntu nos por hasi e diferensia, basta nos ke.

Si ta papia di reparashon, ata un di e momentonan mas adekuá pa Hulanda demonstrá ku echo ku por fin despues di mas ku 300 aña e momentu a yega pa rekonosé nos komo siudadanonan ku igual derecho i ku e ta eliminá tur klase di deskriminashon i desigualdat riba e tereno aki di provishonnan sosial ku ta ankrá pa kolmo den nos konstitushon.