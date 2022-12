WTC a keda transformá den un Indoor Festival ku 3 Área:

Broederliefde i Rick Ross ku presentashon awe na Kòrsou!

WILLEMSTAD:- E situashon di tempu impredesible ta hasi ku organisashon di BLAST FEST mester a bira kreativo durante di e ultimo dianan aki. No por kore riesgo ku un palu di áwaseru ta para un evento kasi ‘sold out’ i ku artistanan kontratá i pagá pa presentá. Glennsyl “Chucho” Albertina ta komentá den nòmber di BLAST FEST ku e kambio di Parasasa pa WTC lo trese únikamente kos bon pa e fanátiko. “Nos lo transformá WTC den un ‘Indoor Festival’ meskos ku ta hasi por ehèmpel na Hulanda den Ahoy. Lo tin 3 área dividí den esun prinsipal (Main Stage) sigui pa e foodcourt i DJ’s, i tambe un Lounge Area ku tur detaye manera ku fanátikonan gusta”. Esaki ta un desishon ku tantu GA Events, Brandwer, Kuerpo Polisial i Massive Production ta sinti nan mes kómodo kuné. Mester bisa, ku for di ayera ku a hasi e menshon riba social media e reakshonnan tabata masha positivo.

Broederliefde konosí pa e.o su hitnan Alaka, Do or Die, Mi No Lob, Shelbyana, un sin fin mas i Rick Ross e kantante di Purple Lamborghini,You Only Live Twice, Here I Am i mas ta rumbo pa Kòrsou. Ámbos, ya a anunsiá riba nan retnan sosial ku nan ta sumamente entusiasmá pa bishita Kòrsou i presentá pa públiko awe dia 27 di desèmber! E karchinan ta praktikamente ‘sold out’ i ya e ultimo tanda a bai puntonan di benta. Ta invitá fanátikonan pa kumpra nan karchi i disfrutá di un ambiente ‘los’, na unda públiko por eksperensia artistanan tòp den género urban di tantu Europa i Merka. Awor den un WTC transformá pa un Indoor Festival! Fun Miles, CTB i Digicel ta invitabo pa “BLAST FEST”. Chek bo karchi di entrada na tur punto i di benta i riba www.curacaomusicweek.com òf www.tibbaa.com

***

NL:

WTC zal omgetoverd worden in een Indoor Festival met 3 areas:

Broederliefde en Rick Ross zullen vanavond in het WTC!

WILLEMSTAD – De onvoorspelbaarheid van de weersomstandigheden heeft ervoor gezorgd dat de organisator van BLAST FEST creatief moest worden. De organisatie wilde geen risico lopen gezien het feit dat het evenement bijna uitverkocht is en de artiesten al geboekt zijn.

Glennsyl “Chucho” Albertina deelt namens BLAST FEST mee dat de locatie verandering naar WTC de beleving nog beter maakt voor de bezoekers. “We zullen WTC omtoveren tot een ware ‘Indoor Festival’ zoals bijvoorbeeld Ahoy in Nederland. Er zullen 3 areas zijn verdeeld over een Hoofd Podium, foodcourt en DJ’s area en natuurlijk ook een Lounge Area met de nodige vibe zoals de fans verwachten”. Deze weloverwogen beslissing is genomen door GA Events, Brandweer, KPC en Massive Production. Na deze mededeling op sociale media waren de reacties louter positief.

Broederliefde is onder andere bekend door hun vele hits zoals Alaka, Do or Die, Mi No Lob en Shelbyana. De bekende Amerikaanse rapper Rick Ross heeft ook talloze hits zoals Purple Lamborghini, You Only Live Twice en Here I Am. Beide acts zullen live te zien zijn bij Blast Fest op 27 december. Dit zal een unieke en onvergetelijke avond worden met topartiesten uit Amerika en Europa. Kaarten zijn bijna uitverkocht dus wees er snel bij. Geniet van een nooit eerder getransformeerde WTC! Fun Miles, CTB en Digicel nodigen je uit voor “BLAST FEST” Indoor Music Festival. Koop snel je tickets bij de voorverkoopadressen of online op www.curacaomusicweek.com of www.tibbaa.com