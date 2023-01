Gezaghèber Rijna tabata presente na konferensia karibense tokante awa i adaptashon na klima

01/02/2023

E konferensia a trese lidernan, trahadónan di maneho, sientífikonan i ekspertonan for di henter region karibense i Hulanda huntu.

Gezaghèber Edison Rijna, komo orador na e International Panel on Deltas and Coastal Zones (IPDC) ku resientemente nan a tene na Kòrsou, a pone énfasis riba e importansia pa islanan chikitu pa tuma medida na tempu kontra e impakto di kambio di klima. El a mustra ku ya kaba Boneiru ta eksperensiá konsekuensia di kentamentu globa

Den su diskurso gezaghèber Rijna a indiká ku kisas por usa e plan di akshon pa un atendementu integral ku awa na Boneiru komo ‘roadmap’ pa otro islanan i ku por presentá esaki komo proyekto konkreto durante e próksimo konferensia di Nashonnan Uní, inkluso e promesanan relashoná ku e konosementu, abilidatnan i medionan finansiero nesesario. El a informá e partisipantenan tokante lantamentu di Mesa di Klima Boneiru, pa kua eks minister Ed Nijpels ta bai traha komo ‘kwartiermaker’. Den márgen di e konferensia gezaghèber Rijna a papia tambe ku e minister di Infrastruktura i Maneho di Awa Mark Harbers tokante kasonan aktual ku ta tumando lugá na nos isla manera e molèster resien di awa, e programa di kaminda, ekspanshon di aeropuerto i konstrukshon di e stashon na tera Galileo.

Kolaborashon úniko

IPDC ta un inisiativa di ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa, Global Centre on Adaptation i e instituto teknológiko Deltares. Nan a anunsiá IPDC na e kumbre di klima di Nashonnan Uní ‘COP 27’ i e tin komo meta pa trese trahadónan di maneho, ekspertonan i hendenan den práktika huntu den un kolaborashon úniko. Den esaki ta pidi atenshon spesial pa e islanan, mirando e efektonan direkto ku nan ta eksperensiá pa motibu di kambio di klima.

E konferensia kaminda tantu Kòrsou komo Hulanda tabata ko-anfitrion, a trese lidernan, trahadónan di maneho, sientífikonan i ekspertonan for di henter region karibense i Hulanda huntu. Konhuntamente nan a identifiká e oportunidatnan i e desafionan rònt di awa i adaptashon na klima. E konferensia ta un yamada tambe na liderazgo karibense pa djòin e inisiativa i e akshon konhunto komo preparashon pa e konferensia di awa di Nashonnan Uní den luna di mart 2023 na New York kaminda Hulanda lo ta ko-anfitrion.

