Felis ganadó di Volkswagen Saveiro 2023 relashoná Coca-Cola su Kampaña di ‘World Cup

Coca-Cola ta klousurá kampaña di WK Futbòl ku entrega di Volkswagen Saveiro 2023 na felis ganadó

Komo un di e spònsernan ofisial di WK Futbòl, Coca-Cola a organisá un kampaña pa su konsumidónan. Riba e tapa di oro di tur produkto produsí lokal (Coca-Cola, Coca-Cola No Sugar, Sprite, Coco Rico, FRIA en Criollita), a pone un imágen di un futbòl. Por a kambia e tapanan aki pa diferente produkto i premio. Esaki den kolaborashon ku nos partnernan: Select Automotive (Volkswagen Curaçao), Adidas i Sambil. Dor di yena lòt, kual tabata grátis òf por a wòrdu kambiá na entregá di 5 tapa di oro, konsumidónan na Kòrsou i Boneiru por a partisipá pa gana e premio mayó.

E kampaña a klousura ku entrega di e premio mayó; un Volkswagen Saveiro 2023, kual a wòrdu hasí disponibel dor di Select Automotive (Volkswagen Curaçao). E felis ganadó a wòrdu skohé 30 di desèmber 2022 último.

Durante di e entrega ofisial den presensia di invitadónan riba 4 di yanüari 2023 último, Coca-Cola i Select Automotive (Volkswagen Curaçao) a hasi entrega di e Volkswagen Saveiro 2023 na e respektivo ganadó: señora Dayanara Meulens. Entrega di e premio a tuma lugá na Select Automotive, na Seru Loraweg.

Coca-Cola sluit WK campagne af met uitreiking van Volkswagen Saceiro 2023 aan de gelukkige winnaar

Coca-Cola heeft, als één van de officiële sponsoren van het WK Voetbal, een consumentencampagne georganiseerd. Op alle lokaal geproduceerde producten (Coca-Cola, Coca-Cola No Sugar, Sprite, Coco Rico, FRIA en Criollita) met een gouden dop, is een afbeelding van een voetbal geplaatst. Deze doppen konden ingewisseld worden voor verschillende items en prijzen. Dit in samenwerking met onze partners: Select Automotive (Volkswagen Curaçao), Adidas en Sambil. Door het invullen van loten, die gratis verkrijgbaar waren of ter inswisseling van 5 gouden doppen, maakten consumenten uit Curaçao, evenals Bonaire kans om mee te dingen naar de hoofdprijs.

De campagne werd groots afgesloten met het uitreiken van de hoofdprijs; een Volkswagen Saveiro 2023, die door Select Automotive (Volkswagen Curaçao) ter beschikking is gesteld. De gelukkige winnaar werd op 30 december 2022 jongstleden uitgekozen.

Tijdens de officiele uitreiking met genodigden op afgelopen 4 januari 2023, reikte Coca-Cola en Select Automotive (Volkswagen Curaçao) de Volkswagen Saveiro 2023 uit aan de respectievelijke winnaar: mevrouw Dayanara Meulens. De prijsuitreiking vond plaats bij Select Automotive, aan de Seru Loraweg.