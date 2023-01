Título

MFK ke reunion di gai pilon riba refineria.

Awó k’a pega barku ta yama tur hende bin Staten ku eksepshon di kapitan Pisas.

Willemstad — Partido PIN a mira MFK su petishon pa un reunion di komishon sentral riba e froude di CPR (Caribbean Petroleum Refinery) pa logra poderá di Kòrsou su refineria. MFK ta pidi pa parlamento skucha CPR, outor dje froude i RdK (Refineria di Kòrsou) ku ainda ta kolaborando k’e arkitekto dje engaño. Pero pa MFK promé minister si por keda skondí numa? Ademas, kon bin ta pidi un reunion di komishon sentral siendo ku no tin niun proposishon konkreto riba mesa pa trata? Tambe ta remarkabel ku ningun parlamentario di Partido Nashonal no a firma e petishon.

Segun PIN esaki nan ta indikashon kla ku MFK mes no ta konfia e proseso, pero no ta konfia su hendenan ni su partner di koalishon tampoko. Pesei, na su konbinensha, MFK ta pidi un reunion di komishon sentral paso ei den no por pasa moshon di desaprobashon òf deskonfiansa.

Pa evitá hansha innesesario PIN ta pidi tur hende kuerdo den MFK pa stòp ku wega di gai pilon i elevá e asuntu di refineria na nivel nashonal kuminsando ku promé minister dunando kuenta i rason na drechi den parlamento.

Falta di rèspèt 3 bia

CPR mes a rekonosé presentashon di dokumentunan falsu, pero awor a sali na kla ku CPR a presentá papelnan inbálido na vários okashon. Pregunta: kon bin MFK ke honra un entidat asina ku un bishita na parlamento? Nos a yega asina leu ku parlamento a bira plataforma pa estafadó i daldó di palu? Segun PIN, CPR mester haña invitashon pa mèldu na ministerio públiko, i no na parlamento.

Riba e hecho mes ku MFK a pidi un reunion di komishon sentral na lugá di un reunion públiko, ta importante realisá ku artíkulo 30 di reglamentu di òrdu di Staten ta bisa: “De Centrale Commissie is belast met het voorbereidend onderzoek van alle voorstellen waaromtrent de Staten een besluit moeten nemen.”. Partido PIN ta puntra: ki proposishon konkreto tin riba mesa pa komishon sentral atendé den e asuntu aki? Kontesta: niun i ningun!

Pues aki tambe MFK ta falta komunidat rèspèt mal usando e instrumentonan di parlamento den un asuntu di interes nashonal. Tur esei simplemente pa evitá sosten awó foi su mes seno òf foi seno di su partner di koalishon pa un moshon di desaprobashon òf deskonfiansa.

Sinembargo e ofensa di mas grandi ta ku frakshon di MFK, su so ku su so, den un petishon sin sosten di ni sikiera su partner den koalishon, ta pretendé di yama Jan-en-alle-man bin deklará den parlamento, pero esun responsabel mes, esta promé minister Pisas, si mag di keda hang around i free wheel na luga di duna kuenta i rason na drechi dilanti representatenten di pueblo?

Rubberstèmp New and Improved

Algun partido di oposishon foi den e dianan final di desèmber último a pidi un reunion públiko riba e asuntu aki pero presidente di parlamento no a hasi kaso, meskos ku e no a hasi kaso di otro petishonnan den otro asuntunan menasante pa koalishon. Awor ta na MFK pa elevá e asuntu aki i evitá e label di ‘Rubberstèmp New and Improved’.