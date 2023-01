Mantenshon di bibiendanan inhabitá.

Willemstad- Fundashon Kas Popular ta manehá aproksimadamente 5000 kas sosial, ta

trata aki di tantu kas di Gobièrnu i kas ku FKP a konstruí traves di añanan.

Na momentu ku un hürdó sali for di e bibienda ku e tabata habitá ta inisiá un proseso di

mantenshon na e bibienda di tal forma ku e próksimo habitante ta risibí e bibienda den

bon estado.

E proseso di mantenshon na e bibienda ta tuma su tempu na momentu ku detektá ku e

bibienda ta den kondishon deplorabel.

FKP na su turno ta hasi uso di kontratistanan chikí i no ta su propio personal ta ehersé e

trabounan di mantenshon. E prosedura interno di entre otro inspekshon, selekshon di

kontratista, kompra di material, análisis di oferta ta tuma su tempu.

Pa algun tempu kaba FKP ta konfrontá e vandalismo i e fenómeno di krak i habitá un

bibienda di forma ilegal, e senarionan aki ta trese retraso den mantenshon i frustrashon

pa e futuro habitante ku a keda apuntá. Pa evitá ripitishon di e senarionan aki FKP tabata

hasi uso di kompania di seguridat pa vigilá e bibiendanan ku ta bashí en espera di

trabounan di mantenshon pa e próksimo habitante.

Durante e periodo di COVID e kontratistanan chikí ku ta ehersé trabounan di mantenshon

pa FKP no por a kumpli pa motibu di skarsedat mundial di material di kual Kòrsou i FKP

no a keda ekskluí. Konsekuensia di esaki tabata ku e proseso pa pone e bibiendanan den

bon estado a dura mas ku loke a pronostiká kual a pèrkurá pa un impakto finansiero

grandi pa FKP debí na gastunan di vigilansia.

Pa motibu di e puntonan ariba menshoná Gerensia di FKP a tuma e desishon pa kita

temporalmente artefaktonan sensitivo pa vandalismo i e fenómeno di krak ta trata di;

porta, bentana, kushina i sanitario di kasnan ku ta den kondishon deplorabel, en espera

di e kontratista ku tin ku ehersé e trabounan. Hasiendo esaki no ta nesesario pa pone

agentenan di seguridat pa vigilá e bibiendanan kontra vandalismo i personanan ku ta

krak drenta habitando e bibiendanan di forma ilegal.

E redukshon di gastu di vigilansia ta pèrkurá pa mas espasio den e presupuesto pa invertí

den konstrukshon di bibienda i mantenshon di bibiendanan eksistente, kual ta konta

tantu pa mantenshon agudo i mantenshon regular.

Aktualmente ta trahando riba un solushon pa minimalisá e durashon di mantenshon na

momentu di kambio di habitante.

Lo mas importante pa FKP ta pa e hürdó risibí un bibienda den un bon estado.

Gerensia Fundashon Kas popular

11 di yanüari 2023

Onderhoud leegstaande sociale woningen door FKP

Willemstad- FKP beheert ruim 5000 sociale huurwoningen. Het gaat om zowel woningen van

het Land Curaçao die aan FKP in beheer zijn gegeven als woningen die door FKP in de loop der

jaren zijn gebouwd. Als een huurder de woning verlaat, dan dient de woning eerst opgeknapt te

worden voordat de nieuwe huurder zijn intrek in de woning kan nemen. De woning gereed maken

voor de nieuwe huurder vergt tijd omdat FKP gebruik maakt van kleine aannemers en niet zelf

de werkzaamheden verricht. Het selecteren van een aannemer, offertes beoordelen, inkoop van

materialen en uitvoeren inspecties neemt de nodige tijd in beslag.

FKP kampt al jaren met het fenomeen dat leegstaande woningen worden gekraakt of vernield.

Omdat het ontruimen van krakers en het repareren van schade als gevolg van vernieling hoge

kosten met zich meebreng, worden deze woningen bewaakt. Echter in de loop de jaren is

gebleken dat de bewaking van deze woningen grote financiële gevolgen heeft voor FKP. Door de

COVID periode is er een achterstand ontstaan in het aanleveren van materialen en konden

diverse aannemers die werkzaamheden voor FKP verrichten, het hoofd niet meer boven water

houden. Het gevolg hiervan is dat het gereed maken van een woning voor een nieuwe huurder

meer tijd in beslag is gaan nemen met als gevolg een langere bewakingsperiode.

Om te besparen op de kosten van bewaking heeft FKP nu voor een andere benadering gekozen

wanneer een woning door een huurder wordt verlaten. Essentiële onderdelen van de woning

worden verwijderd wanneer bij de eerste inspectie blijkt dat er veel opknapwerkzaamheden

moeten plaats vinden en wanneer verwacht wordt dat het langer duurt voordat een aannemer

de woning gereed heeft. Het gaat onder meer om ramen, deuren, sanitair en keuken Dit wordt

tijdelijk in een magazijn opgeslagen. Door het verwijderen van essentiële onderdelen is bewaking

van de woning niet meer noodzakelijk en hoopt FKP op deze manier te voorkomen dat deze

woningen worden gekraakt of vernield.

Door te besparen op bewakingskosten blijft er voor FKP meer geld over om te investeren in

nieuwe woningen en om onderhoud van bestaande woningen te verrichten. En dan gaat het zowel

om spoed onderhoud (herstel van schade) als om regulier onderhoud (ter voorkoming van

schade).

Er wordt gewerkt aan oplossingen om de doorlooptijd van onderhoud bij huurderswisselingen te

verkorten.

Maar het allerbelangrijkste voor FKP is dat de nieuwe huurder in een goed opgeknapte woning

kan gaan wonen.

Raad van Bestuur Fundashon Kas Popular

10 januari 2023