Bon konsulta entre Kolegio Ehekutivo i minister di enseñansa Dijkgraaf tokante rekuperashon i desaroyo

01/24/2023 Eilandnieuws

E ambishon pa fortifikashon di enseñansa i MBO en partikular, tin prioridat haltu serka e minister.

Den kuadro di e Konsulta di Kuater Pais (Vierlandenoverleg) i e Aña di Konmemorashon di Pasado di Sklabitut, Kolegio Ehekutivo a risibí minister Robbert Dijkgraaf di Enseñansa, Kultura i Siensia. Den e konsulta akí tantu e eksperensia for di e Konsulta di Kuater Pais i e agènda di enseñansa di e minister a bini dilanti, i tambe e prioridatnan di Kolegio Ehekutivo tokante e tópikonan akí. Gezaghèber Rijna i e diputadonan Tjin Asjoe i Kroon ta wak bèk riba un konsulta fruktífero.

Enseñansa

E minister a kuminsá su bishita na Boneiru i djabièrnè a klousurá esaki na nos isla tambe. Durante e bishita akí a papia tokante e Konsulta di Kuater Pais i e trabou di rekuperashon ku lo tuma lugá relashoná ku e Aña di Konmemorashon di Pasado di Sklabitut. E minister a bisa ku mas pronto posibel e lo ke bini ku solushon pa e bareranan ku studiantenan ta eksperensiá ora nan kontinuá ku nan estudio na Hulanda Oropeo. Den esaki un preparashon sólido na nos isla mes i un mihó akohida i guia na Hulanda pa e studiantenan lo ofresé mas posibilidat.

Nan a para ampliamente ketu na kalidat di enseñansa, den kua for di aña 2010 ministerio di Enseñansa, Kultura i Siensia a invertí fuertemente. A menshoná tambe e trayekto di traha i siña pa dosente, esta e proyekto Kibrahacha. E ambishon pa fortifikashon di enseñansa i MBO en partikular, tin prioridat haltu serka e minister. Kolegio Ehekutivo ta aploudí e ambishon akí. Ta di gran importansia ku MBO por bai desaroyá su mes mas aleu na Boneiru i amplia e kantidat di ramo di estudio. Den konekshon ku esaki tin e oportunidat pa hasi MBO mas atraktivo regionalmente. Desafionan den esaki ta entre otro alohamentu pa studiantenan lokal, regional òf hulandes oropeo. Si por disponé di un ‘campus’ den futuro, esaki lo ta un posibel solushon pa e problemátika akí, segun Kolegio Ehekutivo. E minister a añadí ku den kaso di ampliashon di ramo di estudio, mester wak bon kiko ta nesesidat riba merkado laboral.

Aña di Konmemorashon di Pasado di Sklabitut

A wak bèk tambe riba bishita di sekretario di estado Uslu, kaminda a papia tokante e agènda di kultura, maneho di idioma i biblioteka. A ekspresá e deseo serka e minister pa desaroyá biblioteka i hasié un sentro di konosementu kultural inovativo. Ku bista riba e Aña di Konmemorashon di Pasado di Sklabitut a papia tambe tokante e prioridat pa tin mas informashon i medio tokante historia relashoná ku pasado di sklabitut disponibel. Gabinete hulandes ta bini ku un fondo pa e próksimo 10 aña, di manera ku por hasi mas investigashon i material di informashon ta bira disponibel i ku por kompartí mas konosementu, kaminda enseñansa ta bai ehersé un ròl importante.

A papia tambe tokante kon desaroyo di e biblioteka lo duna kontenido spesial na e fondo akí. Segun Kolegio Ehekutivo, informashon i debate tokante pasado di sklabitut tambe mester haña un lugá den e biblioteka nobo, ku mester ta mas ku solamente un sitio kaminda ta fia buki. E deseo ta pa hasié un sentro di konosementu integral kaminda ta organisá tambe tayer i enkuentro pa diskushon tokante temanan riba tereno sosial, pero tambe kaminda ta stimulá investigashon, por ehèmpel tokante pasado di sklabitut.

Banda di esaki minister Dijkgraaf a ekspresá su apresio pa e forma habrí i positivo ku Boneiru a risibí e dispensa ku promé minister Rutte a pidi. E tópikonan tokante di kua nan a papia lo ta un invitashon pa yega na mas kòmbersashon, ‘kaminda prioridat di Kolegio Ehekutivo ta elaborashon di e trayekto pa finansiamentu di e sentro di konosementu kultural inovativo den forma di e biblioteka’, segun diputado Tjin Asjoe.

Goed overleg BC over herstel en ontwikkeling met onderwijsminister Dijkgraaf

24 januari 2023 Eilandnieuws

De ambities voor het versterken van het onderwijs en het MBO in het bijzonder, hebben hoge prioriteit bij de minister.

Het Bestuurscollege heeft in het kader van het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Herdenkingsjaar Slavernijverleden minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangen. In dit overleg zijn zowel de ondervindingen vanuit het Vierlandenoverleg en de onderwijsagenda van de minister naar voren gekomen, alsmede de prioriteiten van het Bestuurscollege omtrent deze onderwerpen. Gezaghebber Rijna en de gedeputeerden Tjin Asjoe en Kroon kijken terug op een vruchtbaar overleg.

Onderwijs

De minister begon zijn bezoek op Bonaire en heeft het vrijdag 20 januari ook hier afgesloten. Tijdens dit bezoek is er gesproken over het Vierlandenoverleg en de herstelwerkzaamheden die zullen plaatsvinden naar aanleiding van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. De minister kaartte aan zo snel mogelijk met oplossingen te komen voor de barrières die studenten ondervinden

als zij hun studie voortzetten in Europees Nederland. Hierbij zouden een degelijke voorbereiding op de eiland zelf en het hebben van betere ontvangst en begeleiding voor studenten in Nederland meer mogelijkheden bieden.

Uitgebreid is stil gestaan bij de kwaliteit van het onderwijs waarin door het ministerie van OCW sinds 2010 fors is geïnvesteerd. Het werk-en-leertraject van de docenten, het Kibrahacha project, werd ook benoemd. De ambities voor het versterken van het onderwijs en het MBO in het bijzonder, hebben hoge prioriteit bij de minister. Het Bestuurscollege juicht deze ambities toe. Het is van groot belang dat het MBO op Bonaire zich verder kan gaan ontwikkelen en het aantal disciplines uit gaat breiden. Aansluitend ligt hier de kans om het MBO regionaal aantrekkelijker te maken. Uitdagingen hierbij zijn onder andere het huisvesten van lokale, regionale of Europees Nederlandse studenten. Het hebben van een campus zou in de toekomst een mogelijke oplossing zijn voor deze problematiek, benoemde het Bestuurscollege. De minister voegde nog toe dat er bij het uitbreiden van de disciplines, goed gekeken moet worden naar de behoefte op de arbeidsmarkt.

Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Ook is er teruggeblikt op het bezoek van staatssecretaris Uslu, waarbij de cultuuragenda, het taalbeleid en de bibliotheek besproken is. De wens om de bibliotheek te ontwikkelingen tot een innovatief, cultuur kenniscentrum is ook uitgesproken naar de minister. Met oog op het Herdenkingsjaar Slavernijverleden is tevens gesproken over de prioriteit dat er meer informatie en middelen over de geschiedenis met betrekking tot het slavernijverleden beschikbaar is. Het kabinet komt met een fonds voor komende 10 jaar zodat er meer onderzoek kan worden gedaan, informatiemateriaal beschikbaar komt en er meer kennis kan worden gedeeld, waarbij het onderwijs een belangrijke rol gaat vervullen.

Er is besproken hoe de ontwikkeling van de bibliotheek een bijzondere invulling van dit fonds zou zijn. Informatie en debat over het slavernijverleden krijgen wat het Bestuurscollege betreft ook een plaats in de nieuwe bibliotheek die meer moet zijn dan een plek waar boeken worden uitgeleend. De wens is er een volwaardig kenniscentrum van te maken waar bijvoorbeeld ook workshops en discussiebijeenkomsten over maatschappelijke thema’s worden georganiseerd, maar ook onderzoek – bijvoorbeeld naar het slavernijverleden op Bonaire – wordt gestimuleerd.

Daarnaast sprak minister Dijkgraaf sprak zijn waardering uit voor de open en positieve manier waarop op Bonaire de door premier Rutte gemaakte excuses zijn ontvangen. De besproken onderwerpen zullen een uitnodiging zijn tot meer gesprekken, ‘waar de prioriteit van het Bestuurscollege ligt op het uitwerken van het traject voor de financiering van het innovatieve culturele kenniscentrum in de vorm van de bibliotheek’, aldus de gedeputeerde Tjin Asjoe.