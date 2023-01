Diputado ta bishitá kursistanan di e treinen grátis di housekeeping

01/23/2023 Hennyson Thielman

Esaki ta e di dos kurso grátis den un seri di kurso di hospitalidat ku Entidat Públiko Boneiru ta finansiá.

Ayera diputado Hennyson Thielman a hasi un bishita na e treinen di Housekeeping, kaminda e promé kursistanan ta sigui formashon grátis. Esaki ta e di dos kurso grátis den un seri di kurso di hospitalidat ku Entidat Públiko Boneiru ta finansiá. Un inisiativa pa invertí den poblashon lokal di Boneiru i pa krea oportunidat pa funshonnan mas mihó pagá.

E treiner entusiasmá Maraguanela Martis ta siña e grupo kompletamente yen di 17 kursista tur detaye di e ofishi, di manera ku na final di e kurso nan por traha mas efisiente ku ménos esfuerso físiko i pa nan por anda ku enfoke riba wéspet ku turista.

Durante su bishita diputado Hennyson Thielman, den un diskurso di motivashon a pone énfasis riba e echo ku ta importante pa finalisá e kurso. E ora ei ku e sertifikado ku nan a optené, nan por hasi uso di e posibilidatnan pa sigui krese i alabes e kompetensianan ku nan a siña por kontribuí na entrada èkstra i mas apresio pa nan trabou di parti di e dunadó di trabou i e turistanan.

Fundashon Forma, den kolaborashon ku Entidat Públiko Boneiru, TCB i BONHATA, riba término korto ta ofresé mas kurso grátis ainda, entre otro: hóreka (sirbi mesa, bartènder, asistente den kushina), abilidat sosial (pa por anda na un manera plasentero ku otronan i saka mas probecho for di esaki) i enfoke riba kliente i servisio. Registrá bo mes òf bo empleadonan pa un di e kursonan akí òf pidi mas informashon via: cursussen@fundashonforma.com

Gedeputeerde bezoekt cursisten van de gratis housekeeping training

23 januari 2023 Hennyson Thielman

Dit is de tweede gratis cursus in een reeks van hospitality cursussen welke worden gefinancierd door het OLB.

Gedeputeerde Hennyson Thielman heeft gisteren een bezoek gebracht aan de training Housekeeping waar de eerste cursisten de gratis opleiding volgen. Dit is de tweede gratis cursus in een reeks van hospitality cursussen welke worden gefinancierd door het OLB. Een initiatief om te investeren in de lokale bevolking van Bonaire en om kansen te creëren op beter betaalde functies.

De enthousiaste trainer Maraguanela Martis leert de volle groep met 17 cursisten de fijne kneepjes van het vak zodat ze aan het eind van de cursus met minder lichamelijke belasting efficiënter kunnen werken en gastgericht kunnen omgaan met toeristen.

Gedeputeerde Hennyson Thielman benadrukte tijdens het bezoek in een motiverend woordje dan ook, dat het belangrijk is om de cursus af te maken. Zodat ze met het behaalde certificaat op zak de doorgroeimogelijkheden kunnen benutten en datde geleerde competenties kunnen bijdragen aan extra inkomsten en meer waardering voor hun werk van de werkgever en de toerist.

Fundashon Forma biedt, in samenwerking met het OLB, TCB en BONHATA op korte termijn nog meer gratis cursussen aan waaronder: horeca (bediening, bartender, keuken assistent), sociale vaardigheden (voor prettige omgang met anderen en daar meer profijt uithalen) en klant- en service gerichtheid. Meld jezelf of je werknemers aan voor een van deze opleidingenof vraag meer informatie aan via: cursussen@fundashonforma.com