QUINCY BE A MAN AND NOT A MOUSE!!!

WILLEMSTAD,- Ku hopi atenshon miembro di Parlamento pa frakshon di MFK< Ramón Yung a sigui e publikashonnan den medionan di komunikashon, esta ku CPR a aserká diferente Parlamentario pa papia ku nan enkuanto tur e informashonnan entorno refineria.

Sra. Giselle McWilliam despues di a hasi tal deklarashon riba su Facebook i den prensa, awor no ta kòrda ta for di kua number a yam’é i asta a laba su man i deklará ku e NO ta interesá na sinta na mesa ku CPR, pero pa CPR bai atendé nan asuntunan ku MinPres Gilmar Pisas i RDK.

E lider di PAR, Quincy Girigorie tambe a sali konfirmá ku CPR lo mester a tuma kontakto kuné tambe. Lider di PAR, Quincy Girigorie sinembargo a deklará den prensa ku despues di a reuní ku direktiva di partido PAR, e si ta dispuesto na sinta na mesa ku CPR, pero a mara esaki na diferente kondishon.

Segun sr. Girigorie, si e reuní ku CPR, e kondishonnan lo ta ku e lo no por ta su so, sino ku e por bai akompañá pa un otro persona. Tambe e lo ke pa e haña aprobashon, o sea bendishon di Promé Minister Gilmar Pisas, promé ku e sinta na mesa ku CPR.

Quincy Girigorie mes ta bisa ku el a reuní ku direktiva di PAR, pero awor e ke aprobashon di MinPres Gilmas Pisas. Parlamentario Ramón Yung ta haña ku Quincy Girigorie ta basta hòmber grandi, pa ki ora ku e ta den pèrtá, sea ta direktiva di Partido PAR mester sali na su defensa òf den e kaso aki, awor ta MinPres Pisas mester dun’é su bendishon.

A para bira kustumber ku lider di PAR, Quincy Girigorie despues di kousa turbulensha of krea broyo, semper ta buska un of otro manera di saka su kurpa for di den chukumpé. Pero den e kaso aki por mira klaramente ku despues di a purba usa un strategia pa mancha henter e proseso i stroba ku por logra habri refineria, Quincy awor ta purba na tira santu den wowo di pueblo i hasi komo sifuera e si ta dispuesto na sinta ku CPR, pero basta e haña bendishon di MinPres Pisas. Tur esaki pa despues ora kos dòl, akusá MinPres Gilmar Pisas di a dun’é su bendishon.

P’e motibu aki, lokual nos por konsehá Quincy Girigorie ta:”be a man, not a mouse”.

Pasó awor ku el a kaba kometé su barbaridat, Quincy ta trata di lastra MinPres Gilmar Pisas den su chanchuyo, pa mañan bisa:”no t’ami, ta MinPres”. Mi ta kere ku ta bon pa sr. Quincy Girigorie realisá promé ku ta lat, ku masha dia frakshon di MFK i pueblo ta bon na altura di e strategianan di Partido PAR, esta di trata na brua tera, pa despues bisa “it wasn’t me”.

Tin un dicho na ingles ta bisa:”If you can’t beat them, join them”. Pero komo ku banda di MFK no tin espasio pa djòinmentu, Quincy Giriorie awor ke mèn, “if I can’t join them, let me confuse them”. Quincy Girigorie sin mas ke konfundí e komunidat aki, p’asina krea nada mas ku broyo i stroba henter e proseso pa logra habri refineria. P’esei no ta keda nos nada otro, sino di bisa Quincy Girigorie pa bai gaña baka!!! Pueblo tin bo i Partido PAR bon na bista!!!

Ramón Yung

Miembro di Parlamento

Pa Frakshon di MFK

Cell: 514-3737

Kòrsou, 24 di yanüari 2023