Afscheid oud-bestuur Brasami

WILLEMSTAD- Bij Stichting Opvangtehuis Brasami heeft in 2022 een wijziging in de statuten

plaatsgevonden. Tot 15 juli 2022 kende de Stichting een directie, een bestuur en een Raad van

Toezicht. Deze Raad van toezicht bestond uit de volgende personen (Qualitate Qua):

De President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie als voorzitter van de Raad van

Toezicht,

De Procureur-Generaal,

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van GMN

De Directeur van de Dr. D.R. Capriles Kliniek.

Krachtens de nieuwe Statuten, opgesteld volgens de modelstatuten van de overheid, kent de

Stichting nu alleen een Bestuur en een Raad van commissarissen. De Ministers van GMN en van

Justitie benoemen de leden van de Raad van Commissarissen. Als gevolg van deze wijziging

hield de Raad van Toezicht op te bestaan. Voorafgaand aan de wijziging hebben de leden

destijds aangeven hun ontslag in te zullen dienen, hetgeen intussen ook is gebeurd.

Op 23 januari jl. hebben de oud leden van de Raad van Toezicht de gewezen bestuursleden een

afscheidslunch aangeboden onder dankzegging voor hun grote inzet en voor de vlekkeloze

overdracht naar de nieuwe situatie van de Stichting.

Foto V.l.n.r.:

Lumena Carlo, oud penningmeester bestuur

Miluska Wilson, financieel manager Brasami

Noraida Emer, oud voorzitter bestuur

Myrna Lodowika, lid bestuur

Eunice Saleh, voorzitter Raad van Toezicht tot en met 2021

Mauritsz de Kort, voorzitter Raad van Toezicht tot en met juli 2022

Ton Maan, oud lid Raad van Toezicht

Els Alves, secretariële ondersteuning Raad van Toezicht