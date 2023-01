Daisy Coffie Lider Politiko di M21 KU UN APELASHON SERIO NA VOTADONAN DI NINA DEN HEYER

Kralendijk 30 di yanüari 2023 – Kerido pueblo votadó. Awe ofisialmente M21 ta entregá su lista ku su tim di kandidatonan ku durante e kampaña aki lo pasa den bo bario pa sera konosí ku nan personalmente pero tambe pa entregá na kada kas e prinsipionan ku M21 ta para pe.

Durante e 4 añanan ku mi a sirbi den Konseho Insular komo representante di henter pueblo, semper mi a sostené e maneho sosial ku eks-kolega Nina den Heyer a hiba, no solamente den e sala di Konseho Insular, pero tambe den mi kontaktonan ku agrupashonnan sosial na Boneiru i ku esnan na Hulanda, spesialmente miembronan di Eerste i Tweede Kamer. Esaki mi a hasié ku e konvikshon ku e nivel di bida di tur boneriano tabata i te ainda ta leu for di loke e mester ta. Nina a bandoná polítika den un forma ku a desapuntá sigur su fiel siguidónan. Na e otro un banda nos mester respetá desishon di kada ken i den esei mi ta deseá Nina tur klase di éksito den su karera nobo i ku den e funshon nobo, mi ta sigur ku e lo por logra su metanan ku ela pone su dilanti.

Sinembargo a keda atras mil i piku votadó ku a sostené, sigur den e último elekshon kaminda ela bira e hende muhé ku den nos historia polítiko a kue mas tantu voto tras di su nòmber. Ta na e grupo akí mi ta dirigí mi mes awe. Miéntras ku ami a sostené Nina, den su propio seno tabatin forsanan ku a oponé su maneho, no a respetá e kantidat di voto ku tabata sosten’é i hasta den oposishon na vários okashon a presentá moshon di deskonfiansa kontra di Nina, indikando asina ku nan no ta sostené su ma­ne­ho.

M21 i sigur mi persona sin ningun duda lo ke kontinuá i terminá e trabou ku Nina a hasi. Konkretamente esaki ta enserá ku lo nos hasi tur esfuerso, usa tur nos kontak­to­­nan pa riba e tereno sosial logra lo siguiente.

Un mínimo sosial real, basá riba e gastunan real i básiko di tur luna ku kual­ke kas tin. Nos punto di salida lo ta e sifranan di Regioplan, adaptá na kosto di bida for di 2018 di akuerdo ku e sifranan índise di Búro Sentral di Statistik. Esaki ta indiká ku e mínimo sosial lo mester ta alrededor di Usd. 1600.00 pa luna. Na momento ku stipulá ofisialmente e mínimo sosial, mesora su tras mester oumentá e suèldu mínimo. Aki atrobe e indikashon ta ku esaki lo mester bira entre Usd. 1900 pa Usd.2000 pa luna. Lo mester terminá ku introdukshon di e fondo pa desempleo. Lo sigui primi pa e akohida di mucha bira parti integral di e siklo di enseñansa i komo tal e mester ta pòrnada. Den esaki lo nos por traha estrechamente ku Ministerio di Enseñansa, Siensia i Kultura, kaminda Nina aktualmente ta direktor pa islanan BES, i sinkronisá kuné pa alkansá e meta aki. Basá riba e prinsipio di trato igual, mester analisá tur e kompensashonnan ku na Hulanda ta eksistí, pa wak kon nan por ta aplikabel serka nos tambe. Hür di kas, tantu kasnan di Fundashon Cas Boneriano komo den sektor privá lo keda evaluá pa asina atendé ku esaki den un forma hustu.

Nos lo ke amplia e trabou sosial akí ku puntonan di M21 mes ku ta entre otro:

Sistema di penshun general personal. CAO sektoral Barionan mas sigur, limpi, aksesibel i dushi pa biba ku infrastruktura mas bèrdè i ku posibilidat pa rekreashon. Atendé ku gastunan di bibienda, komestibel, transporte, akohida i kosto di bida en general.

Nos ta konvensí ku akí ta trata di puntonan konkreto ku nos por realisá den e próksimo periodo di gobernashon. Pa alkansá e metanan aki, nos di M21 mester tin un bos fuerte den Konseho Insular i den gobernashon di nos isla. Ku e bos fuerte aki nos lo por enfrentá Hulanda i konvensé polítika di Den Haag ku boluntat di pueblo boneriano riba e tereno aki ta rasonabel i ku mester ehekut’é. Pa tal rason un apelashon riba pueblo henter, pero mui en espesial riba e mil i piku siguidónan di Nina, pa duna nos un sosten konvinsente pa e trabou di Nina por kontinuá i keda finalisá. Pueblo boneriano meresé sin mas un kalidat di bida desente i digno komo parti di Hulanda, e pais number 5 mas riku na mundu.

Ta aki bo a les’é, ta aki bo a skuch’é i ta aki tin e kapasidat, e boluntat i determinashon pa kontinu’é i finalis’é. Nos ke, nos por. M21 E DIFERENSHA.

Daisy Coffie Politiek Leider M21

SERIEUZE OPROEP AAN NINA DEN HEYER-KIEZERS

Kralendijk, 30 januari 2023 – Beste kiezers, vandaag heeft M21 officieel haar lijst met haar kandidaten-team dat tijdens deze campagne uw wijk bezoekt om persoonlijk kennis te maken en ook bij elk huis de principes waar M21 voor staat te overhandigen. Gedurende de vier jaren waarin ik in de Eilandsraad als vertegenwoordiger van de hele bevolking heb mogen dienen, heb ik altijd het sociale beleid van mijn ex-collega Nina den Heyer ondersteund, niet alleen in de raadzaal, maar ook in mijn contacten met sociale groepen op Bonaire en in Nederland, in het bijzonder de leden van de Eerste en de Tweede Kamer. Dit heb ik gedaan in de vaste overtuiging dat de levensstandaard van alle Bonairianen ver was en nog steeds is van wat het zou moeten zijn. Nina heeft de politiek verlaten op een manier die teleurstellend was voor zeker haar trouwe volgers. Aan de andere kant moeten wij het besluit van eenieder respecteren en daarom wens ik Nina alle succes toe in haar nieuwe carrière en ik weet zeker dat zij in haar nieuwe functie de doelen die zij zichzelf gesteld heeft, zal bereiken.

Er zijn echter meer dan 1000 kiezers achtergebleven die haar gesteund hebben, zeker bij de laatste verkiezing waar zij de vrouw is geworden met de meeste stemmen op haar naam in onze politieke geschiedenis. Aan die groep wil ik mij vandaag richten. Terwijl ik Nina ondersteunde, waren er krachten in haar eigen kring die haar beleid tegenwerkten, geen respect hadden voor het aantal stemmen waarop zij kon bogen en zelfs in de oppositie werden bij meerdere gelegenheden moties van wantrouwen ingediend tegen Nina, op die manier aangevend dat haar beleid niet ondersteund werd. M21 en zeker mijn persoon wil zonder enige twijfel het werk dat Nina heeft verricht voortzetten en afronden. Concreet gezegd houdt dit in dat wij ons ten volle zal inzetten en gebruik zal maken van al mijn contacten om op sociaal terrein het volgende te bereiken:

Een reëel sociaal minimum, gebaseerd op de echte basisuitgaven die elk huishouden heeft. De cijfers van Regioplan zullen onze uitgangspunt zijn, aangepast aan de kosten van levensonderhoud sinds 2018 overeenkomstig de indexcijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een indicatie hiervan is dat het sociaal minimum rond de USD 1600,– per maand zal moeten zijn. Wanneer het sociaal minimum officieel vastgesteld wordt, moet meteen daarna het minimumloon verhoogd worden. Ook hier is de indicatie dat dit tussen de USD 1900,– en USD 2000,– per maand zal moeten worden. De introductie van het werkloosheidsfonds moet afgerond worden. Wij zullen druk blijven uitoefenen opdat de kinderopvang integraal onderdeel wordt van het onderwijscyclus en als zodanig dus gratis moet zijn. Hierbij zullen wij nauw kunnen samenwerken met het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur waar Nina momenteel directeur is voor de BES-eilanden en met haar afstemmen om deze doelstelling te bereiken. Op grond van het gelijkheidsbeginsel moeten alle uitkeringen en toeslagen die in Nederland bestaan geanalyseerd worden om na te gaan hoe ze hier ook toepasbaar zijn. Huurprijzen, zowel van woningen van Fundashon Cas Boneriano als in de private sector, zullen geëvalueerd worden om deze op een rechtvaardige manier aan te pakken.

Dit sociale werk willen wij uitbreiden met punten van M21 zelf, onder andere:

Een algemeen persoonlijk pensioen systeem. Sectorale CAO’s. Wijken die veiliger, schoner, toegankelijker en fijner zijn om te wonen en een groenere infrastructuur met mogelijheden voor recreatie. De uitgaven voor wonen, eten, vervoer, opvang en de kosten van levensonderhoud in het algemeen aanpakken.

Wij zijn ervan overtuigd dat het hier gaat om concrete punten die wij in de komende bestuursperiode kunnen realiseren. Om deze doelen te bereiken, moeten wij van M21 een krachtige stem hebben in de Eilandsraad en in het bestuur van ons eiland. Met deze krachtige stem zullen wij Nederland het hoofd kunnen bieden en politiek Den Haag ervan overtuigen dat de wens van de Bonairiaanse bevolking op dit terrein redelijk is en dat daar gevolg aan gegeven moet worden. Dit is de reden waarom ik een beroep doe op de gehele bevolking, en heel in het bijzonder op de ruim 1000 kiezers van Nina, om ons hun overtuigende steun te geven zodat Nina’s werk voortgezet en afgerond kan worden. De Bonairiaanse bevolking, als deel van Nederland, het vijfde rijkste land ter wereld, verdient zonder meer een beter en waardiger kwaliteit van leven. Wij hebben de capaciteiten, de wil en de vastbeslotenheid om dit voort te zetten en tot een goed einde te brengen. Wij willen, wij kunnen. M21, HET VERSCHIL.