KONINKLIJKE FAMILIE ARRIVEERT WOENSDAG 1 FEBRUARI OP CURAÇAO

WILLEMSTAD – Op woensdag 1 februari komt de Koninklijke familie aan op Curaçao met het marineschip Zr.Ms. Holland. Curaçao is het derde eiland, na Bonaire en Aruba, wat wordt bezocht tijdens het bezoek van de Koninklijke familie aan het Caribisch gebied. Dit is het eerste bezoek voor de Prinses van Oranje aan het Caribisch Gebied.

Op woensdag 1 februari varen Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses van Oranje mee van Aruba naar Curaçao met het stationsschip Zr.Ms. Holland. De Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, Brigadegeneraal der mariniers Frank Boots begeleidt het Koninklijk paar aan boord. Tijdens deze vaartocht wordt de Koninklijke familie geïnformeerd over de taken van Defensie in het Caribisch gebied. Daarnaast zijn verschillende delegaties van eenheden in het Caribisch gebied aan boord om kennis te maken met het Koninklijk paar en te vertellen over de verschillende taken, zoals die van de Caribische militairen of het Marine Hoofdkwartier Caribisch gebied.

Programma:

Tijd Activiteit 16:00 Demonstraties Kustwacht Caribisch Gebied: Op open zee zullen vliegende en varende eenheden van de Kustwacht Caribisch Gebied demo’s geven aan de Koninklijke familie. 16:30 Saluutschoten: Er worden 35 saluutschoten als eerbewijs gegeven aan Zijne Majesteit de Koning. Het marineschip zal deze, eveneens 35 keer, volgens ceremonieel protocol beantwoorden. 16:45 St. Annabaai: Het marineschip Zr.Ms. Holland vaart de St. Annabaai binnen met de Koninklijke familie aan boord. 17:00 Aanmeren: Het marineschip begint met aanmeren bij de Mattheywerf. 17:30 Ceremonieel: Zijne Majesteit de Koning wordt overgefloten met de bootsmansfluit. Ontvangst onder aan de valreep door de Gouverneur van Curaçao, Lucille George-Wout, Minister-president van Curaçao, Gilmar Pisas en de Voorzitter van de Staten van Curaçao, Charetti America-Fransisca. Let op! De Mattheywerf is niet toegankelijk voor publiek!



Alle inwoners van Curaçao zijn uitgenodigd om de aankomst van de Koninklijke Familie in de St. Annabaai bij te wonen. Dit kan vanaf de kades van Punda en Otrobanda met bv. vlaggetjes om onze Koning, Koningin en Prinses op een feestelijke manier te begroeten.

Bedrijven op Curaçao worden tevens aangemoedigd om tijdens het bezoek van de Koninklijke Familie de komende 3 dagen de vlag van Curaçao en – indien mogelijk – de vlag van Nederland uit te hangen.

Noot voor de redactie: Er is een persvak voor enkel geaccrediteerde media op de Mattheywerf. Voor toegang dient u zich aan te melden bij de persvoorlichter van het Ministerie van Algemene Zaken: Jaret Guanipa. Voordat het marineschip aankomt dient u instructies op te volgen van het marine/veiligheidspersoneel i.v.m. uw eigen veiligheid.

Voor vragen omtrent Defensie in het Caribisch gebied, foto’s, video’s kunt u contact opnemen met Luitenant ter zee Marinka Hiraldo Vos-van Kooten; + 599 9 685-3504.