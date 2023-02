SER riba proposishon di inisiativa di lei di frakshon di MAN pa baha edat pa haña derechi riba suèldu mínimo pa adulto

“No tin un hustifikashon ophetivo ni rasonabel pa mantené un salario desigual pa trabou di rendimentu igual”

WILLEMSTAD, 31 di yanüari 2023 – ,,Saliendo for di e pensamentu ku mester kultivá kapital humano i ku trabou mester ta rendabel, ta bon pa invertí den adultonan hóben. Igualdat di remunerashon pa trabou di rendimentu igual ta forma parti integral di esei pa mantené nivelnan akseptabel di motivashon, moral i étika laboral. Hóbennan independiente, ku ta mayor di edat (18 aña), i ku ta aktivo riba merkado laboral, tin derecho riba a lo ménos un salario inisial ku ta permití nan hiba un bida digno (trabou desente). Na Kòrsou, esaki pa adultonan ta e salario mínimo legal (pa adulto). Por lo tantu, e aktual suèldu mínimo ku legalmente ta asigná pa hendenan hóben (jeugdminimumloon) por ser eliminá pa hóbennan di 18 aña bai ariba.”

Na e konklushon aki Konseho Sosial Ekonómiko (SER) a yega den su konseho pa Parlamento di Kòrsou, ku a keda emití dia 20 di yanüari último, komo reakshon riba e proyekto di inisiativa di lei di frakshon di MAN pa hasi modifikashonnan den e Ordenansa Nashonal di Suèldu Mínimo. E modifikashonnan proponé dor di e frakshon tin di aber ku redukshon di e edat pa risibí suèldu mínimo pa adulto di 21 pa 18 aña.

Riba e tema aki, SER for di 24 di febrüari 2021 a saka un konseho ekstenso riba un vershon anterior di e proyekto di inisiativa di lei. Ei den SER a yega na e mes un konklushon.

SER ta opservá ku den e hustifikashon di e proyekto di inisiativa di lei modifiká di frakshon di MAN, no ta presentá ningun echo, sirkunstansia i/òf splikashon nobo ku ta duna e órgano konsultivo motibu pa desviá for di su posishon adoptá anteriormente pa loke ta trata e ophetivo prinsipal di redusí e edat pa yega na remarke pa un suèldu mínimo pa adulto, di 21 pa 18 aña. “Aunke, basá riba konvenionan di Organisashon Internashonal di Trabou (ILO) i guianan di Union Europeo (UE), diferensianan di trato riba merkado laboral pa motibu di edat por ta hustifiká bou di sirkunstansianan determiná, ta esensial pa hasi un distinshon entre diferensianan di trato ku ta sirbi ophetivonan legítimo di polítika o maneho di empleo, merkado laboral i di formashon profeshonal, ku diferensianan ku por simplemente ser kategorisá komo diskriminatorio. Pa loke ta trata e kategoria spesífiko di empleadonan di “18 aña”, SER no a haña ningun fundamentu di maneho o argumento hurídiko ku ta hustifiká un diferensia di trato pa e kategoria spesífiko aki den e konteksto di Kòrsou. E órgano di konseho i di konsulta tampoko no a haña o deskubrí ningun hustifikashon konvisente den ámbito di maneho ku ta hustifiká un diferensia di trato di empleadonan den e kategoria “19-20 aña”, ku na Kòrsou pa un gran parti ta traha den sektor di hóreka, hospitality i / òf den retail.

E órgano konsultivo ta konsiderá ademas ku hóbennan di 16 i 17 aña, ku tambe ta aktivo riba merkado laboral, por kobra 75% di e salario mínimo pa adultonan, dor ku por parte nan ta suheto na enseñansa obligatorio i pa insentivá nan pa mas tantu posibel kompletá nan edukashon sekundario. ,,Esaki tambe lo yuda resolvé e problemátika di abandono di skol prematuro (dropout)”, asina ei SER a afirmá.

SER over aangepast initiatiefvoorstel MAN-fractie tot verlaging leeftijd waarop men recht heeft op volwassenminimumloon

,,Geen objectieve noch redelijke rechtvaardiging voor instandhouding ongelijke financiële beloning voor gelijke arbeidsprestatie”

WILLEMSTAD, 31 januari 2023 – ,,Vanuit de gedachte dat human capital moet worden gekoesterd en dat werk moet lonen, is het goed wanneer in meerderjarige jongeren wordt geïnvesteerd. Een gelijke financiële beloning voor gelijke arbeidsprestatie hoort daarbij om de motivatie, de moraal en het arbeidsethos op een aanvaardbaar niveau te houden. Zelfstandige jongeren, die de wettelijke volwassenleeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die werken, hebben recht op tenminste een aanvangssalaris waar ze op waardige wijze van kunnen leven (decent work). Dit bedrag is op Curaçao, voor volwassenen, het bruto wettelijk (volwassen) minimumloon. Het huidige minimumjeugdloon kan daarom voor jongeren vanaf de leeftijd van 18 jaar worden afgeschaft.”

Tot dat oordeel komt de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn op 20 januari jongstleden uitgebrachte briefadvies aan de Staten naar aanleiding van een door de MAN-fractie aangeboden aangepast ontwerp van een initiatieflandsverordening tot wijziging van de Landsverordening minimumlonen. De wijziging beoogt de rechthebbende leeftijd op het wettelijk volwassenminimumloon te verlagen van 21 naar 18 jaar.

De SER heeft over dit onderwerp al op 24 februari 2021 uitvoerig geadviseerd naar aanleiding van een eerdere versie van het initiatiefwetsvoorstel. De raad is toen tot diezelfde conclusie gekomen.

De SER constateert dat er in de motivering van het aangepaste initiatiefvoorstel geen nieuwe feiten, omstandigheden en of verklaringen worden aangedragen die de raad aanleiding geven om af te wijken van zijn eerder ingenomen standpunt ten aanzien van hetgeen het voorstel materieel beoogt. ,,Alhoewel op basis van conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en richtlijnen van de Europese Unie (EU) verschillen in behandeling op grond van leeftijd in bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn, is het van essentieel belang onderscheid te maken tussen verschillen in behandeling die gerechtvaardigd zijn, met name door legitieme doelstellingen van het beleid op het terrein van de werkgelegenheid, de arbeidsmarkt en de beroepsopleiding, en discriminatie die verboden moet worden. Het is de SER, met betrekking tot de specifieke leeftijdscategorie ’18-jarigen’, niet gebleken dat er sprake is van enige grond in beleidsmatige en/of juridische zin die een verschil in behandeling voor deze specifieke categorie – in de Curaçaose context – rechtvaardigt. Evenmin heeft de raad een overtuigende rechtvaardigingsgrond in beleidsmatige zin kunnen vinden c.q. ontdekken voor een verschil in behandeling ten behoeve van de leeftijdscategorieën ’19-20’ jarigen die op Curaçao doorgaans op parttimebasis in de horeca en of de detailhandel (retail) werkzaam zijn.”

Het adviesorgaan is verder van mening dat 16- en 17-jarigen, die ook actief zijn op de arbeidsmarkt, 75% van het volwassen minimumloon kunnen krijgen mede omdat zij onderworpen zijn aan de leerplicht en om hen zoveel mogelijk te stimuleren hun middelbare schoolopleiding af te maken. ,,Daarmee wordt tevens bijgedragen aan het oplossen van de problematiek met betrekking tot vroegtijdige drop-out”, aldus het adviesorgaan.

SER on initiative law proposal of MAN-party in Parliament Curaçao to lower age of entitlement to adult minimum wage

“No objective nor reasonable justification for maintaining unequal financial reward for equal work performance”

WILLEMSTAD, January 31, 2023 – “Based on the idea that human capital must be nurtured and that work must pay, it’s a good idea to invest in young adults. Equal financial reward for equal work performance is part of this to keep motivation, morale and work ethic at an acceptable level. Independent youngsters, who have reached the legal adult age of 18 and are working, are entitled to at least a starting salary on which they can live with dignity (decent work). This amount is in Curaçao, for adults, the gross legal (adult) minimum wage. The current minimum youth wage can therefore be abolished for young people from the age of 18.”

This is the conclusion reached by the Social and Economic Council (SER) of Curaçao in its advice to the Parliament of the Leeward island, issued on January 20 this year in response to a modified initiative law proposal to amend the National Minimum Wage Ordinance presented by the MAN-party in the Parliament of Curaçao. The amendment aims to lower the entitlement age to the legal adult minimum wage from 21 to 18 years.

The SER has already issued a detailed advice on this subject on February 24, 2021 in response to an earlier version of the initiative bill. The council reached the same conclusion at that time.

The SER notes that no new facts, circumstances and or explanations are presented in the justification of the amended initiative law proposal that give the council reason to deviate from its previously adopted position regarding what the proposal materially intends.

,,Although, based on conventions of the International Labor Organization (ILO) and European Union (EU) directives, differences in treatment on the basis of age are justified in certain circumstances, it is essential to distinguish between differences in treatment that are justified, particularly by legitimate employment, labor market and vocational training policy objectives, and discrimination that should be prohibited. With respect to the specific age category ’18-year-olds’, the SER has not found any ground in policy and/or legal terms that justifies a difference in treatment for this specific category – in the Curaçao context. Nor has the Council been able to find or discover a convincing justification in a policy sense for a difference in treatment in favor of the age category ’19-20′ year-olds who are usually employed on a part-time basis in Curaçao in the hospitality and/or retail industry.

“The advisory body is, furthermore, of the opinion that 16 and 17 year-olds, who are also active on the labor market, can be paid 75% of the adult minimum wage partly because they are subject to compulsory education and to stimulate them as much as possible to finish their secondary education. “This will also help solve the problem of early dropout,” the advisory body said.