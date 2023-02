Maneho di “Aktua Robes, Sinti’é un bes” durante tur marcha di karnaval

Ministerio Públiko (OM) i Kuerpo Polisial di Kòrsou (KPC) tin seguridat di e siudadano komo enfoke prinsipal durante

periodo di Karnaval 2023. Huntu lo aktua ku man duru kontra violashon di lèi durante tur e marchanan i mantené

un régimen di sero-toleransia.

Tur hende for di 12 aña ku ta den serkania di e ruta di karnaval i riba kaya públiko, mester tin un prueba di identidat

bálido. Polis lo kontrolá a base di e ordenansa di 20 di mei 2002, esta e lèi ku ta regardá deber di identifikashon

(identificatieplicht).

A base di e Ordenansa de Arma di Kandela, OM, meskos ku añanan anterior, a emití un órden di listramentu

preventivo na polis. E listramentu preventivo ta bálido promé, durante i despues di e marchanan di karnaval. Ta

nifiká ku polis por listra kalke persona sin ku mester tin un sospecho adelantá di poseshon di arma di kandela.

KPC i OM lo aktua severo den tráfiko i kontrolá esnan ku ta manehá vehíkulo, tantu esnan riba 2 wil, esta motosaikel

i skuter, komo esnan riba 4 wil, manera quad i outo. Pa vehíkulonan riba 2 wil ta konta ku, konforme ku lèi, tantu e

shofùr komo e okupante mester tin un hèlm adekuá bistí. Polis no ta tolerá òf akseptá butamentu di fever, hòp i/òf

drift ku outo, motosaikel, skuter òf otro vehíkulo. Den e kaso aki nan lo keda konfiská i e shofur lo wordu detené.

Esnan ku outo, motosaikel, skuter òf quad mester ta den poseshon di tur dokumento (karchi kùr, karchi belasting,

seguro) i un reibeweis bálido. Si no kumpli ku tur e reglanan aki, lo detené e persona(nan) den inkumplimentu ku e

reglanan i lo konfiská e vehíkulo en kuestion. Na warda di polis lo ofresé e persona en kuestion un transakshon. Si e

paga esaki mesora, e lo risibí un deskuento di 15%. Si tur e rekisitunan ta na òrdu por pasa tuma vehíkulonan konfiská

bèk for di 15 di mart.

Si faya ku lèi durante karnaval , ta aktua mesora i ku man duru. P’esei e lema “Aktua robes, sinti’é un bes”.

Dia 24 di aprel 2023 a reservá un dia den Korte pa tur esnan ku a risibí un dagfar. E persona ku ta skohe pa un dagfar

ta kore e riesgo di un kastigu di prisòn, un but haltu i un karchi di kastigu.

Athunto e lista di transakshon.

Beleid van ‘Aktua robes, sinti’é un bes’ gedurende de carnavalsoptochten

Voor het Openbaar Ministerie (OM) en het Korps Politie Curaçao (KPC) komt de veiligheid van de burger op de eerste

plaats gedurende deze carnavalsperiode. Ook dit jaar wordt hard opgetreden tegen het verstoren van de openbare

orde. Gedurende alle optochten zal een zerotolerance beleid worden gehanteerd.

Iedereen vanaf 12-jarige leeftijd die zich in de buurt van de carnavalsroute bevindt, dient een geldig legitimatiebewijs

bij zich te hebben. De politie zal controleren op grond van de Landsverordening van 20 mei 2002 houdende

bepalingen ter zake de identificatieplicht.

Op grond van de Vuurwapenverordening heeft het OM een bevel tot preventief fouilleren aan de politie gegeven

dat geldig zal zijn vóór, tijdens en na de carnavalsoptochten. Dat wil zeggen dat er door de politie gefouilleerd kan

worden op vuurwapens bij een redelijk vermoeden zonder dat er nog een voorafgaande verdenking aanwezig is.

Het KPC en het OM zullen hard optreden in het verkeer, met name zal de aandacht uitgaan naar bestuurders en

bijrijders van tweewielige motorvoertuigen zoals motorfietsen en scooters, maar ook quads en auto’s. Voor

voertuigen op twee wielen dienen zowel de bestuurder als bijrijder conform de wet een goed zittende helm te

dragen. Ook het feveren, hoppen en driften met auto’s, motorfietsen, scooters of andere voortuigen, zal niet door

de politie worden getolereerd. In die gevallen zal het voertuig in beslag worden genomen en de bestuurders

aangehouden. Bestuurders van auto’s, scooters, motorfietsen en quads dienen in het bezit te zijn van een geldige

keuringskaart, belasting kaart, verzekeringsbewijs en een geldig rijbewijs. Mensen die zich niet aan al deze regels

houden zullen worden aangehouden en zal de desbetreffende voertuig in beslag worden genomen. Op het

politiebureau krijgt de betrokkene een transactie aangeboden. Als hij/zij dit bedrag meteen betaald, wordt 15%

korting gegeven. Als aan al deze eisen is voldaan kan het in beslag genomen voertuig vanaf 15 maart opgehaald

worden.

Als u de wet overtreedt, dan voelt u het meteen, vandaar het motto: “Aktua robes, sintié un bes”

Op 24 april 2023 is zittingsruimte ingepland voor degenen die een dagvaarding hebben gekregen. Degenen die

hiervoor kiezen maken kans op een gevangenisstraf, een hogere boete en een strafblad.

Bijgevoegd de transactielijst