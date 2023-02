Parlementsleden uit 46 landen in Vredespaleis

24 februari 2023

Zo’n zestig parlementsleden uit de 46 landen van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) komen op 2 en 3 maart 2023 bijeen in het Vredespaleis in Den Haag. Zij herdenken dat 75 jaar geleden het Congres van Europa, de voorloper van de Raad van Europa, bijeenkwam in de Haagse Ridderzaal.

De Nederlandse delegatie bij de PACE heeft de zogeheten Standing Committee uitgenodigd om naar Den Haag te komen. PACE-president en Eerste Kamerlid Tiny Kox zit de vergadering voor. Er zijn welkomstwoorden van de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn en Tom van der Lee als ondervoorzitter van de Tweede Kamer.

Oorlog in lidstaat

Tijdens de twee dagen vindt er een speciale herdenking plaats van 75 jaar Congres van Europa. De nieuwe realiteit van vandaag, met een oorlog in een van de lidstaten, komt daarin ook aan de orde. De Nederlandse minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Marija Pejčinović Burić, spreken over dit onderwerp.

Staatshoofden

De deelnemers wisselen ook van gedachten over de toekomst van de Raad van Europa in het kader van de #RoadToReykjavik, de aanloop naar de top van staatshoofden en regeringsleiders van de Raad van Europa die op 16-17 mei in de IJslandse hoofdstad plaatsvindt. Hierover spreken onder anderen Leendert Verbeek, voorzitter van het Congres van Lokale en Regionale Overheden, Jacobine Geel, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens en Martin Eyjólfsson, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van IJsland.

Nationale grenzen

De parlementsleden bespreken tijdens de bijeenkomst rapporten over onder andere Europese solidariteit, interculturele dialogen, bevordering van online onderwijs, onderzoek over de nationale grenzen heen en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Rondetafelbijeenkomst

Op vrijdagmiddag is er een rondetafelbijeenkomst onder leiding van senator Petra Stienen over de rol van mannen en jongens bij het stoppen van gendergerelateerd geweld. Sprekers zijn Pascalle Grotenhuis, ambassadeur vrouwenrechten en gendergelijkheid, Ernst van Koesveld, directeur-generaal Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS en Babah Tarawally, schrijver, journalist en expert op gebied van ‘mannelijkheid’.