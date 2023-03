Programa di televishon den ocho episodio tokante bestia na Boneiru

02/28/2023

Djaluna anochi a presentá e proyekto den forma festivo

DierenLot Kids, den kolaborashon ku Stinapa, NOS TV, organisashonnan di ayudo na bestia i Entidat Públiko Boneiru a traha un programa di televishon edukativo tokante bestia na Boneiru. Den e seri di ocho episodio hóbennan boneriano di entre 14 pa 16 aña ta bai bishitá diferente organisashon di ayudo na bestia pa siña mas tokante bestia na nos isla.

Djaluna anochi a presentá e proyekto den forma festivo na e personanan enbolbí i prensa ku tabata presente. Miéntras e invitadonan por a disfrutá di algu di kome i di bebe, tabatin presentashon di vários parti kòrtiku for di e programanan. Nan a presentá e Buki di Aktividat DierenLot Kids tambe. Den e buki akí tin informashon i tarea dibertido relashoná ku loke por mira i siña den e programa. Ta bai trata kontenido di esaki den grupo 7 i 8 di skol básiko tambe. Ku e proyekto konhunto akí e produktornan ta spera di por duna un aporte na konsientisashon tokante nos bestianan i di e manera akí yuda redusí sufrimentu di bestia na Boneiru. Tur hende por wak e programa riba entre ontro https://www.dier.nu/dierenlot-kids i por download e buki tambe via https://www.dier.nu/uploads/pdf/print-dierenlot-doeboek-1-40-vdproof.8a3c6c.pdf

Achtdelige televisieprogramma over dieren op Bonaire

28 februari 2023

Op maandagavond werd het project op een feestelijke wijze gepresenteerd

DierenLot Kids, in samenwerking met Stinapa, NOS TV, dierenhulporganisaties en het openbaar lichaam Bonaire hebben een educatief televisieprogramma gemaakt over de dieren op Bonaire. In de achtdelige serie gaan Bonairiaanse kinderen tussen de 14 en de 16 op bezoek bij verschillende dierenhulporganisaties om meer te leren over de dieren op ons eiland.

Op maandagavond werd het project op een feestelijke wijze gepresenteerd aan de betrokkenen en aanwezige pers. Er werden, onder het genot van een hapje en een drankje, korte stukjes uit de programma’s vertoond. Ook werd het DierenLot Kids Doeboek gepresenteerd. Hierin staan leuke weetjes en opdrachten met betrekking tot hetgeen ze in de programma’s hebben gezien en geleerd. De inhoud hiervan zal ook in groepen 7 en 8 van de basisschool behandeld worden. De makers hopen met dit gezamenlijke project een bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording over onze dieren en het zo helpen verminderen van dierenleed op Bonaire. Iedereen kan het programma zien op onder meer https://www.dier.nu/dierenlot-kids en het doeboek is te downloaden via: https://www.dier.nu/uploads/pdf/print-dierenlot-doeboek-1-40-vdproof.8a3c6c.pdf