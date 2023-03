Gezaghèber Rijna ta risibí rapòrt tokante maneho integral di awa

02/28/2023

Gezaghèber Edison Rijna a risibí e rapòrt di ‘dijkgraaf’ Hein Pieper tokante maneho integral di awa na Boneiru.

Kralendijk – Dia 13 di febrüari gezaghèber Edison Rijna a risibí e rapòrt di ‘dijkgraaf’ Hein Pieper tokante maneho integral di awa na Boneiru. Despues di e yobida fuerte i molèster di awa na luna di novèmber aña pasá gezaghèber Rijna a pidi ‘Waterschap Rijn & IJssel’ pa sosten i interkambio di konosementu.

Na kuminsamentu di aña 2023 un delegashon di funshonario di maneho di awa for di diferente órgano di maneho di awa a bishitá Boneiru. Un siman largu huntu ku empleadonan di direktorado di Planifikashon i Desaroyo di Entidat Públiko Boneiru nan a studia e infrastruktura di awa di nos isla i nan a papia ku hopi stakeholder pa haña un promé bista di e situashon. E rapòrt ta duna un enumerashon sólido di medida ku por tuma i ku mester tuma riba término kòrtiku pa yega na un maneho sostenibel i integral di awa na nos isla. Banda di esei e rapòrt ta trata tambe e término mediano i largu.

Gezaghèber Rijna: ‘E aserkamentu no tin solamente di haber ku kobamentu di roi òf ku hasimentu di e kapasidat di entre otro nos damnan mas grandi. Nos tin ku atendé integralmente ku esaki. Pa e motibu akí mi ta hopi agradesido na e órganonan di maneho di awa pa e rapòrt akí. Awor akí for di Entidat Públiko Boneiru nos ta bai ofresé e rapòrt na diferente ministerio na Hulanda pa pidi atenshon pa esaki i den e temporada binidero nos lo drenta den kòmbersashon mas aleu ku nan. Banda di esei nos ta bai hasi uso di e rapòrt akí na e konferensia di awa di Nashonnan Uní na fin di luna di mart na New York.’

Invershon den nos infrastruktura

Diputado James Kroon di Infrastruktura tambe ta kontentu: ‘E konsehonan eksperto i na mes momentu práktiko akí tambe lo yuda nos mesora kaba pa atendé ku algun di e problemanan den nos maneho di awa. Nos no por pèrmití nos mes un fluho di lodo un biaha mas manera na Harbour Village. Pero awor mester di e medionan nesesario ainda. Durante e último añanan nos poblashon a krese enormemente i esaki ta eksigí invershon grandi den nos infrastruktura, inkluso eliminashon di mantenshon atrasá i naturalmente konstrukshon di bibienda pagabel. Pero mi ta optimista ku den bon konsulta ku Den Haag nos ta bai haña un solushon pa esaki.’

E presidente di un di e órganonan di maneho di awa, e asina yamá ‘dijkgraaf’, señor Pieper a añadí: ‘Adaptashon na klima ta algu ku ta bini dilanti mundialmente i na tur isla. Mayoria di e islanan no tin sufisiente konosementu, eksperensia, medionan i forsa di ehekushon. Ku un aserkamentu akselerá i kombiná (twinning) Boneiru lo por ta un proyekto di prueba tambe pa hopi otro isla, pasobra nos tin tiki tempu. Otro islanan por bin kopia e konosementu akumulá i e solushonnan ku a hasi uso di dje den práktika akinan.’

Gezaghebber Rijna neemt rapport integraal waterbeheer in ontvangst

28 februari 2023

Gezaghebber Edison Rijna heeft rapport van dijkgraaf Hein Pieper voor integraal waterbeheer op Bonaire in ontvangst genomen.

Op 13 februari heeft gezaghebber Edison Rijna het rapport van dijkgraaf Hein Pieper voor integraal waterbeheer op Bonaire in ontvangst genomen. Na de heftige regenval en wateroverlast in november vorig jaar heeft de gezaghebber Waterschap Rijn & IJssel gevraagd om ondersteuning en kennisuitwisseling.

Begin 2023 heeft een delegatie van waterschappers uit verschillende waterschappen Bonaire bezocht. Een week lang hebben zij samen met medewerkers van de directie Ruimte & Ontwikkeling van het openbaar lichaam Bonaire (OLB) de waterinfrastructuur van het eiland bekeken en met veel stakeholders gesproken om een eerste beeld te krijgen van de situatie. Het rapport geeft een gedegen opsomming van maatregelen die op korte termijn genomen kunnen en moeten worden om te komen tot een duurzame en integrale waterhuishouding op ons eiland. Daarnaast gaat het in op de middellange en lange termijn.

Gezaghebber Rijna: “De aanpak zit niet alleen op het uitbaggeren van de rooien of het vergroten van opvangcapaciteit van bassins. We moeten dit integraal aanpakken. Ik ben de waterschappen dan ook erg dankbaar voor dit rapport. Vanuit het OLB bieden we dit nu aan bij diverse ministeries in Nederland om hier aandacht voor te vragen en zullen we de komende tijd verder met hen in gesprek gaan. Daarnaast zetten we dit rapport in bij de VN-waterconferentie eind maart in New York.”

Investeringen in onze infrastructuur

Ook de gedeputeerde James Kroon van Infrastructuur is verheugd: ”Deze deskundige en tegelijk hele praktische adviezen zullen ons al direct helpen om een aantal knelpunten in onze waterhuishouding aan te pakken. We kunnen ons niet nog eens zo’n modderstroom permitteren zoals bij Habour Village. Maar nu nog de nodige middelen. Onze bevolking is de laatste jaren enorm gegroeid en dat vergt grote investeringen in onze infrastructuur, inclusief het wegwerken van achterstallig onderhoud en natuurlijk de bouw van betaalbare woningen. Maar ik ben optimistisch dat we in goed overleg met Den Haag hier een oplossing voor gaan vinden.”

Dijkgraaf Pieper voegt hieraan toe: “Klimaatadaptatie speelt wereldwijd en op alle eilanden. De meeste eilanden ontbeert het aan voldoende kennis, ervaring, middelen en uitvoeringskracht. Met een versnelde en gecombineerde aanpak (twinning) zou Bonaire ook een pilotproject voor veel andere eilanden kunnen zijn, want we hebben weinig tijd. Opgedane kennis en in praktijk gebrachte oplossingen kunnen hier door andere eilanden worden afgekeken.”