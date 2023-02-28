February 28, 2023
Latest:

KIKO TA PASANDO

E uniko kaminda ku bo ta haña tur informashon kompletamente gratis. Klik anto lesa. Manda tur loke bo ke pa wordu publika i invitashon pa kubri rueda di prensa na e Email: kikotapasando@outlook.com

NOTISIA 

Riba djadumingu 26 di febrüari, Sindikato ABVO a graba un programa di televishon den kuadro di selebrashon Dia di Hende Muhé.

REDAKSHON 0 Comments

Sindikato ABVO

Riba djadumingu 26 di febrüari, Sindikato ABVO a graba un programa di televishon den kuadro di selebrashon Dia di Hende Muhé.
Henter e siman aki, pa yega 8 di mart 2023, Sindikato ABVO lo bai tira lus riba e 8 hende muhénan balente ku a hiba e lucha na aña 1982, bou di guia di ABVO, pa keda ku trabou na momentu ku nan kontraé matrimonio.
Keda pendiente pa e progama! Mas detaye pronto!

 

Share this page to Telegram

You May Also Like

Brief BC aan eilandsraad besluit AvA lening WEB

REDAKSHON 0

Gobièrnu to adapt and prohibishon pa biaha for different parents, I region bin Kòrsou bèk.

REDAKSHON 0

Gecrashte NH90-helikopter geborgen

REDAKSHON 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: