Riba djadumingu 26 di febrüari, Sindikato ABVO a graba un programa di televishon den kuadro di selebrashon Dia di Hende Muhé.
Sindikato ABVO
Riba djadumingu 26 di febrüari, Sindikato ABVO a graba un programa di televishon den kuadro di selebrashon Dia di Hende Muhé.
Henter e siman aki, pa yega 8 di mart 2023, Sindikato ABVO lo bai tira lus riba e 8 hende muhénan balente ku a hiba e lucha na aña 1982, bou di guia di ABVO, pa keda ku trabou na momentu ku nan kontraé matrimonio.
Keda pendiente pa e progama! Mas detaye pronto!
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