Notisia di polis di djaluna 27 di februari te ku djabièrnè 3 di mart 2023 / Politieberichten van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023

Notisia di polis di djaluna 27 di februari te ku djabièrnè 3 di mart 2023

Outo ta bòltu

Den oranan di mardugá riba djabièrnè 3 di mart un aksidente a tuma lugá riba kaya Internashonal. Pa motibu ainda deskonosí un outo a bòltu. E shofùr tabata na tinu i ambulans a hib’e hospital pa tratamentu médiko.

Detenshon

Alrededor di 3 or di mardugá riba djabièrnè 3 di mart, a detené un dama di inisial J.R.D.N. di 37 aña di edat riba Kaya L.D. Gerharts. Un patruya a topa ku e dama miéntras e tabata kana ta zeilu kantu di kaya. E patruya a para pa chek si tur kos ta oké kuné despues di kua e dama a kuminsá zundra i insultá e agentenan polisial. E tabata bou di influensia di alkohòl.

Kiebro riba tereno di konstrukshon

Riba djaweps 2 di mart a drenta keho di kiebro riba un tereno di konstrukshon situá na Kaminda Sorobon. Deskonosínan a kibra drenta un kònteiner di konstrukshon i a bai ku diferente hèrmènt, bou di kua diferente tipo di zag, bormashin, vários bateria i un generator, tur di marka Dewalt, ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna 27 di februari a detené un hòmber di inisial L.V.C.C. di 63 aña di edat riba Kaya Rincon. Un patruya a spòt e shofùr miéntras e tabata kore mei mei di kaminda ku su outo. A par’e i durante di kòntròl por a konkluí ku e tabata bou di influensia di alkohòl. A detené e sospechoso i a bai kuné warda pa hasi un análisis di rosea. En konekshon ku e resultado di esaki a kita su reibeweis i a hiba e outo warda di polis pa ward’e.

Kòntròl di velosidat

Den oranan di mainta riba djaluna 27 d februari a tene kòntròl di velosidat na Bulevar E.E.G. i na Kaya Ir. R. Statius van Eps. A kontrolá un total di 9 outo i a duna 4 prosèsferbal pa manehá riba e velosidat máksimo permití. A midi e velosidat ku un ‘lasergun’ spesial. (wak e potrèt)

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2023

Auto over de kop

In de nachtelijke uren op vrijdag 3 maart vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Internashonal. Om nog onbekende oorzaak ging een auto over de kop. De bestuurder was aanspreekbaar en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhouding

Omstreeks 03:00 uur op vrijdag 3 maart werd een 37-jarige vrouw met initialen J.R.D.N. op de Kaya L.D. Gerharts aangehouden. De verdachte werd door een patrouille opgemerkt toen ze zwalkend langs de weg liep. De patrouille stopte om te kijken of alles in orde was met haar waarna zij de politie agenten begon uit te schelden en te beledigen. Zij was onder invloed van alcohol.

Inbraak bouwterrein

Op donderdag 2 maart werd aangifte gedaan van inbraak in op een bouwterrein aan de Kaminda Sorobon. Onbekenden hebben in een bouwcontainer ingebroken en hebben verschillende gereedschappen, waaronder verschillende soorten zagen, boormachines, diverse accu’s en een generator, allemaal van het merk Dewalt, meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding voor het rijden onder invloed

Op maandag 27 februari werd een 63-jarige man met initialen L.V.C.C. op de Kaya Rincon aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De bestuurder werd door een patrouille gespot toen hij midden op de weg reed. Hij werd gestopt waarna tijdens de controle men kon concluderen dat hij onder invloed van alcohol was. De verdachte werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs ingevorderd en werd de auto naar het politiebureau gebracht ter bewaring.

Snelheidscontrole

In de ochtenduren op maandag 27 februari werden er snelheidscontroles gehouden op de E.E.G. Bulevar en op Kaya Ir. R. Statius van Eps. Er werden in totaal 9 auto’s gestopt en 4 processen verbaal gegeven voor het rijden boven de toegestane maximale snelheid. De snelheid van de auto’s werd gemeten met een speciale lasergun. (zie foto)

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.