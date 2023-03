Groepsportret voor Internationale Vrouwendag

8 maart 2023

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, 8 maart, zijn vrouwelijke leden van de Tweede Kamer met elkaar op de foto gegaan. Op dit moment zijn 57 van de 150 Kamerleden vrouw. Kamervoorzitter Vera Bergkamp: “Het zou mooi zijn wanneer meer vrouwen met een maatschappelijk hart zich voor politieke functies melden, zoals deze geweldige vrouwen.”

“Het is daarom goed dat er bij de Tweede Kamer zoveel vrouwen – ook in topfuncties – werken”, stelt de Kamervoorzitter. In een blog op het Platform Internationale Vrouwendag eert Vera Bergkamp de vrouwelijke politieke pioniers uit het verleden.

Vrouwelijke pioniers

In 1918 was Suzanna (Suze) Groeneweg de eerste vrouw die zitting nam in de Tweede Kamer. Ze stond op de lijst voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Het zou nog een jaar duren voordat vrouwen actief kiesrecht kregen. Ria Beckers (PPR/GroenLinks) werd in 1977 de eerste vrouwelijke fractievoorzitter in de Kamer. Lizzy van Dorp was de eerste vrouwelijke juriste én leidde in 1922 haar ‘eenvrouwsfractie’ in de Tweede Kamer. Dat deed ze nadat Sam van Houten, de lijsttrekker van de partij Liberale Partij, geen zitting in de Kamer nam. Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA) was tussen 1998 en 2002 voorzitter van de Kamer, als eerste vrouw in de Nederlandse geschiedenis. Sindsdien is een vrouwelijke voorzitter geen uitzondering meer.

Debat over gelijke kansen

De Kamer voert op deze achtste maart een debat met minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie. “Het is een mooi moment om juist op die dag over dat onderwerp te debatteren”, aldus de Kamervoorzitter.