Debat over de woon- en zorgplannen voor ouderen

22 maart 2023

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 23 maart over de woon- en zorgplannen voor ouderen. Ministers Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) komen hiervoor naar de Kamer. Het plenaire debat is vanaf 10.15 uur live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Anders organiseren

De Kamerleden debatteren onder meer over de zorgkosten en het anders organiseren van zorg voor ouderen, bijvoorbeeld door regionale en lokale samenwerking. Daarbij is aandacht voor verschillende onderzoeken en rapporten die ingaan op wat er nodig is om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de Nederlandse zorg te waarborgen.

WOZO-programma

Op de agenda staat ook de e-healthmonitor 2022 en de nadere uitwerking van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen, het zogeheten WOZO-pogramma. “In WOZO is aangegeven dat de zorgvraag het aanbod zal gaan overtreffen en dit lijkt nu al werkelijkheid te worden. Daarom zal ik met de direct betrokken partijen actie ondernemen om op korte termijn waar nodig bij te sturen of doorbraken te realiseren. Met andere partijen zal ik regelmatig contact hebben over het ondersteunen van de beweging,” aldus minister Helder op 22 december 2022 in een brief aan de Kamer.