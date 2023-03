Kralendijk, 24 di mart, 2023

Apresiabel Sr. Balentin, Sr. Booi i Sr. Visser,

Manera a keda informá di parti boso riba 19 di mart último, komishon di informashon UPB tabatin e nesesidat pa aplasá nos enkuentro plania pa dia 21 di mart te un próksimo aviso.

Un di e motibunan prinsipal tabata ku UPB no a keda masha kontentu ku PDB a opta pa aserka Konseho Elektoral ku preguntanan tokante konteo di elekshon. Nos por komprendé e sintimentunan ku lo por reina, pero e desishon aki ta unu lòs for di e relashon ku nos kier fortifiká ku UPB i no tabatin komo meta pa yega na un resultado di elekshon diferente. Pa nos partido ku ta para firme tras di demokrasia ta importante pa sigurá ku e proseso elektoral a kana hustu i transparente ku no solamente ta na benefisio di PDB sino tur partido envolví.

Durante fihamentu di resultado di elekshon dia 23 di mart, Konseho Elektoral a stipulá resultado ofisial i repartishon di asiento pa Elekshon di Konseho Insular 2023. Nos ta asumí ku UPB tambe a sigui esaki i di e forma aki nos ta hasi un siguimentu riba disponibilidat di komishon di informashon UPB pa nos inisiá un proseso strukturá, pa por yega na un koalishon nobo ku por konta ku sosten amplio den Konseho Insular.

Komo fecha nobo, nos ta proponé Djaluna, dia 27 di mart, 10:00 or di mainta.

Boneiru mester di un Gobièrnu nobo, stabil i ku ta kapas di enfrentá dilemanan i atende tópikonan fundamental riba nos isla di un forma desisivo. E Gobièrnu nobo ei ta nesesario mas pronto ku ta posibel.

Asumiendo ku den ámbos partido tur opheshon i duda a ser eliminá, nos ta keda pendiente riba un kontesta positivo i konfirmashon di e fecha nobo proponé.

Pendiente riba un kontesta positivo, nos ta mantené,

Atentamente,

Komishon di Informadó Demokrat

Arjen de Wolff, presidente tékniko