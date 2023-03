Fundashon Fiansa Popular ta hasi un re-inísio

Korsòu, dia 24 di Mart 2023 – Despues di 3 aña, Fundashon Fiansa Popular (FFP) lo bolbe duna

krédito pa bibienda.

Banko Sentral di Kòrsou i Sint Maarten (CBCS), riba dia 23 di Mart 2023 a otorgá FFP un

konseshon nobo. FFP, un entidat finansiero ku for di 1980 ta ofresé hipotek, lo boble ofresé di

forma aktivo su produktonan finansiero, pa kumpradonan di kas di klase media i mas abou,

adkerí un bibienda. FFP lo ta un aktor “nobo” importante den e merkado hipotekario, pa

motibu ku inbertí den i ta doño di bo propio kas ta kontribuí enfátikamente na subida di

desaroyo sosial di hopi di nos suidadanonan.

E kartera eksistenté di kliente di hipotek a tabata garantisá di e servisionan ku FFP ta presta. “

Nos ke gradisí nos klientenan pa e konfiansa ku nan a depositá na nos den e último periodo”

ta palabranan di di direktor Florentino (Boy) Overman.

Durante e temporada di preparashon pa e re-inísio por tuma kontakto ku FFP via telefòn 525

7522 ku sra. Suparmy Goeloe o via E-mail: info@ffp.info.

FFP MAAKT DOORSTART

Curaçao, 24 maart 2023

Fundashon Fiansa Popular (FFP) zal na drie jaar weer kredieten voor woningen verstrekken.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft op 23 maart 2023 de nieuwe

concessie verleend aan FFP. Deze financiële instelling, die reeds sinds 1980 hypotheken

verstrekt voor huizenkopers in het lagere en midden segment, zal hierdoor haar financiële

producten vanaf nu weer actief aanbieden. FFP is een belangrijke speler op de hypotheekmarkt

omdat het investeren in en bezitten van een eigen woning nadrukkelijk bijdraagt aan de

opwaartse sociale ontwikkeling van vele van onze burgers.

De hypotheekhouders zijn in de achterliggende jaren steeds verzekerd geweest van de

dienstverlening door FFP. “Wij bedanken onze klanten voor het genoten vertrouwen in de

afgelopen periode”, aldus directeur Florentino (Boy) Overman.

Verdere informatie zal volgen.

Gedurende de voorbereidingen voor de doorstart is FFP telefonisch bereikbaar via 5257522

(mevrouw Suparmy Goeloe) en per email: Info@ffp.info