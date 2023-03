Notisia di polis di djabièrnè 24 di mart te ku djaluna 27 di mart 2023 / Politiebericht van vrijdag 24 maart tot en met maandag 27 maart 2023

Notisia di polis di djabierne 24 di mart te ku djaluna 27 di mart 2023

Atrako den kas

Riba djasabra 25 di mart, alrededor di 10.45 or di anochi, meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante un atrako den un kas situá na Belnem. Tres sospechoso ku kara tapá a drenta e kas i a heridá un di e personanan ku tabata presente den e kas. Na e momentu ei tabatin kuater persona presente den e kas. Promé ku polis a yega e sitio e sospechosonan a logra bai kaba. Personal di ambulans a duna e víktima tratamentu médiko na e sitio. Polis mesora a inisiá búskeda di e tres sospechosonan.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta hasi un apelashon na un i tur ku por a wak òf ku por sa algu tokante e sospechosonan aki pa tuma kontakto ku polis via 715 8000 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politiebericht van vrijdag 24 maart tot en met maandag 27 maart 2023

Overval in woning

Op zaterdag25 maart, omstreeks 22:45 uur kreeg de centrale meldkamer een melding van een overval in een woning in Belnem. Drie gemaskerde verdachten zijn de woning binnengedrongen en hebben één van de aanwezige personen verwond. Er waren op dat moment vier personen aanwezig in het huis aanwezig. Voordat de politie op locatie aankwam waren de drie verdachten al weg. Het ambulance personeel heeft ter plekke medische assistentie verleend aan het slachtoffer. De politie is direct een zoekactie naar de verdachten gestart.

Het Korps Politie Caribisch Nederland doet een oproep aan een ieder die iets heeft gezien of die informatie heeft over de verdachten om contact op te nemen met de politie via 715 8000 of via de anonieme tip lijn 9310.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.