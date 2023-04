MPB A KEDA TRATÁ AROGANTE DOR DI DEMOKRAT

Den e último elekshon partido Demokrat (DP) i UPB a saka 3 asiento. MPB a laga e inisiativa na e dos partido nan ku a haña mas asiento pa formashon di un gobièrnu. E komishon di orientashon di MPB a risibí invitashon pa sinta ku DP i tambe ku UPB. Nos komishon di orientashon a sinta ku Partido DP promé ku esun di UPB riba djamars 21 di mart.

Durante e reunion e komishon di MPB a duna nos preferensia di kartera i akinan DP a indiká ku lo mester bai bèk den nan seno.

Durante e reunion e komishon di DP a indiká ku nan no lo papia tokante di kontenido di nada, ku si no tin eksklusividat riba mesa. E komishon a eksigui pa MPB papia ku partido demokrat so, i ku MPB no por papia ku niun otro partido. Esaki despues ku DP a hasi vários intento pa sinta ku UPB i tambe a firma un akuerdo ku M21. Pa MPB esaki no tabata un opshon, pasó nos a bisa públikamente ku nos ta pará habrí pa papia ku tur partido. E komishon di DP a indiká di no lo kier papia mas si no tin eksklusividat.

Partido MPB a sinti esaki komo un falta di igualdat den e manera ku a trata nos.

Maske ku DP tin un asiento mas ku MPB, nos ta kere ku kualke gobièrnu ku forma ku otro e mester ta abase di rèspèt mutuo i igualdat.

No opstante ku DP a eksigui eksklusividat, nos a indiká di ta dispuesto pa sigui kombersá ku DP abase di komprenshon mutuo sin eksklusividat.

Na final e dos komishonnan a kumbiní ku otro na mesa ku lo mantené “media-stilte” pero konsiderando ku e lider polítiko di DP a disidí di sali bisa kosnan ku no ta berdat públikamente nos a haña korekto pa sali aklará.

Por bisa ku e komishon di MPB a sinta ku UPB tambe i e sentimentu di tur miembro di komishon ta ku e kombersashon aki si tabata ameno i ku rèspèt mutuo.

Nos ta refutá enfátikamente na ningun momento MPB tabata tin un akuerdo trahá promé ku elekshon ku UPB, manera lder polítiko di DP ta insinuá.

Din Domacasse miembro di e komishon ta amplia:

Personalmente ami mes tabata mas inkliná pa traha ku Partido Demokrat pero di e manera ku nos a keda tratá durante e reunion mi a sinti ku no ta tuma nos komo MPB komo un opshon serio pa sinta kuné pero mas bien un “spare-tire”.

Hennyson Thielman ta bisa: despues di a evaluá e reunion ku DP i tambe esun ku UPB a reuní ku tur miembro di partido riba lista i nos a yega na e konklushon, ku nos lo sigui papia ku UPB, komo un partner igual i pa stabilidat di gobernashon pa purba yega na un akuerdo di koalishon.

MPB AROGANT BEHANDELD DOOR DEMOKRAT

Tijdens de laatste verkiezingen hebben de Partido Demokrat (DP) en de UPB beiden drie zetels behaald. De MPB heeft het initiatief om een regering te vormen, overgelaten aan de twee partijen die de meeste zetels hebben behaald. De oriëntatiecommissie van de MPB heeft een uitnodiging ontvangen om, om de tafel te zitten met de DP en met de UPB. Onze oriëntatiecommissie heeft allereerst met de DP om de tafel gezeten en op dinsdag 21 maart met de UPB

Tijdens de bijeenkomst met de DP heeft de MPB-commissie haar voorkeur uitgesproken voor een bepaalde portefeuille en werd door de DP te kennen gegeven daarmee terug te zullen moeten in eigen kring.

Tijdens de bespreking gaf de DP-commissie aan niet inhoudelijk over wat dan ook te willen praten, als er geen exclusiviteit zou zijn, wat inhoudt dat de DP-commissie eist dat de MPB alleen maar met de DP zou mogen onderhandelen en met geen enkele andere partij zou mogen praten. Dit terwijl de DP zelf al verschillende pogingen heeft gedaan om met de UPB te praten en ook een akkoord heeft ondertekend met M21. Voor de MPB was dit geen optie, omdat wij publiekelijk hebben verklaard open te staan om met alle partijen te praten. De DP-commissie heeft echter aangegeven niet verder te willen praten, als er geen exclusiviteit zou zijn.

De wijze waarop wij zijn behandeld, ervaren wij als MPB als een gebrek aan gelijkwaardigheid.

Al heeft de DP meer zetels dan de MPB, gelooft onze partij dat welke regering ook gevormd wordt, dit dient te geschieden op basis van respect voor elkaar en gelijkwaardigheid.

Ondanks de exclusiviteitseis van de DP, hebben wij te kennen gegeven bereid te zijn om verder te praten met de DP op basis van onderling begrip, maar zonder exclusiviteit.

Aan het eind hebben de twee commissies aan tafel met elkaar afgesproken dat men zich zou houden aan een “media-stilte”, maar aangezien de leider van de DP heeft besloten om naar buiten te treden en publiekelijk uitspraken te doen die niet stroken met de waarheid, vinden wij het correct om openheid van zaken te geven.

De MPB-commissie heeft ook met de UPB om de tafel gezeten en het algemene gevoel onder alle commissieleden was dat het een plezierig gesprek was, met respect voor elkaar.

Wij ontkennen met nadruk dat de MPB en de UPB al voor de verkiezingen een akkoord hadden, zoals de DP-leider insinueert.

Commissielid Din Domacasse wijdt hierover uit:

“Persoonlijk was ik meer geneigd om met de Partido Demokrat samen te werken, maar door de manier hoe wij werden behandeld tijdens de bespreking, kreeg ik het gevoel dat wij als MPB niet werden gezien als een serieuze optie om mee te onderhandelen, maar meer als het vijfde wiel aan de wagen”.

Hennyson Thielman: “Na de evaluatie van de vergaderingen met de DP en met de UPB, zijn alle kandidaten op de kandidatenlijst van de partij tot de conclusie gekomen, dat wij door zullen gaan met onderhandelen met de UPB, als gelijkwaardige partner, om te trachten tot een coalitieakkoord te komen.