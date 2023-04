Apertura di Frontera por nifika un push enorme pa ekonomia di Korsow I Venezuela

Falcon: Un provincia ku tabata depende pa 65% di e merkado entre Venezuela I Korsow

La Vela- Venezuela- Nos kaminata den kayanan di La Vela De Coro ta mustra sentimentunan mixto

pa loke ta trata apertura di frontera Venezuela/Korsow. La Vela ta un pueblo Colonial Falconiano na Kosta noord di Venezuela riba lista di estadonan proteha pa UNESCO kaminda pa kasi 388 aña tabata hasi negoshi ku Korsow. Esaki den kombinashon ku peninsula di Punto fijo, porta di Puerto Pirito, Coro i tambe Maracaibo. Asina por menshona mas, hasiendo uso di destino korsow tresiendo berdura, fruta fresku, piska i tambe algun artesania Venezolano.

Nos tur por korda kon e gobierno di Venezuela a sera fronteranan na 2019. Esaki a pone ku Korsow mester a bai buska fruta i berdura karu for di otro pais, pero na e mes manera e estado di Falcon ku tabata depende di negoshi entre Korsow i Venezuela a bai atras i a perde miones di dollar.

Apertura 3 april 2023

Manera ya ta konosi apertura maritimo lo mester a tuma luga dia 3 april 2023. Nos a kompronde ku a surgi retraso pa motibu di e gastunan haltu ku e doñonan di barkunan mester atene nan mes na dje pa por drenta Korsow. Tur esaki tabata imposibel pa keda kla ku ne den menos ku 1 luna.

Kon e paertura mes lo bai nos mes no tin e informashon detaya aki ahinda.

Den e pueblo aserkando i konosiendo empresario i konosinan di La Vela De Coro nos por kompronde ku tur permit di nabegashon ta bezig ta wordu aktualisa i pone na e manera ku autoridadnan di Korsow of Islanan ABC ta rekeri.

E sintimentu ta mixto i toch tin komersiantenan ta bisa ku nan lo wanta un ratu wak kon e sitwashon ta bai prome ku bai hinka sen den e aventura di hiba berdura i fruta pa Korsow. Ademas manera nos por kompronde tin un limite di 48 ora ku un lancha (barquito) por para pa entrega i hasi negoshi. Despues di e 48 ora aki e tin ku bai Venezuela bek. Tambe tin barkunan ku lo haña permit pa keda 2 luna.

Habitante i empresarionan di La Vela de Coro enthousiasma

Apesar ku e reglanan strikto ku Douana di Korsow a buta e enthousiasmo ta grandi pa e re-apertura.

Komersiantenan ku tin boto of lancha ta kontentu ku porfin frontera ta bai habri. Ta entradanan grandi tur hende a perde for di 2019 segun un di e doñonan di barku i tienda ta bisa nos. Tabatin barkunan ku tambe tabata trese siertu produkto for di Korsow ku bo no ta haña fasil na Venezuela.

Nos tin ku bisa ku e region ku e seramentu di frontera a afekta direktamente ta e provincia Falkoniano, ku ta netamente kaminda tur e barkunan ta sali pa e islanan ABC.

Kiko e re-apertura aki lo bai nifika ?

Pa korsow esaki ta nifika ku prijs di berdura i fruta fresku lo baha drastikamente. Pa e region Falconiano esaki lo nifika un push kaminda lo tin mas dollar ta move i berdura i fruta lo bai baha di prijs pa e Venezolano mes. E tempu ku frontera tabata sera hopi fruta i berdura a keda para. Hopi negoshi a sera door ku no por a bende esakinan fasil den propio pais. Esaki lo bai ta un kambio total pa ambos pais.

Foto 1 (Barquito) Foto:Ludwig Rama

Barkunan ku ahinda ta pafo di awa wardando pa wordu reglaa pa nabegashon maritime atrobe.

Foto 2 (Bahia diLaVela): Foto:Ludwig Rama

Bahia principal di La Vela de Coro

Teksto I foto : Ludwig Rama

Korespondente for di Venezuela exlusivo pa kikotapasando.com